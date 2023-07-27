春早割 腕時計 スワロフスキー クリスタルライン ブレス クォーツ オーバル 腕時計(アナログ)

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付属品：箱、説明書、タグ(写真に記載している物全て)箱は、多少の擦れ等ございます。
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正常に稼働しています。
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商品番号: 5200341
稼働品 HAMILTON(ハミルトン) 8208 伸縮性ベルト クォーツ
色: ローズゴールドカラー
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ケースサイズ: 37 mm x 43 mm
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ウォッチのストラップの長さ: 16.5 cm
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素材: ローズゴールドトーン・コーティング
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コレクション: Crystalline Oval
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クラスプタイプ: フォールディングクラスプ
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ストラップ素材: メタル
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製造国: スイス
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ウォッチメカニズム: クオーツ
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何年前に韓国ショップで購入しました。購入金額: ¥ 64,900 カラスの擦れキズはあります。写真で判断してください。付属品：箱、説明書、タグ(写真に記載している物全て)箱は、多少の擦れ等ございます。正常に稼働しています。商品番号: 5200341色: ローズゴールドカラーケースサイズ: 37 mm x 43 mmウォッチのストラップの長さ: 16.5 cm素材: ローズゴールドトーン・コーティングコレクション: Crystalline Ovalクラスプタイプ: フォールディングクラスプストラップ素材: メタル製造国: スイスウォッチメカニズム: クオーツ