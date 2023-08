購入後、気に入って着用しておりましたので、全体的に使用感有。

喫煙者、ペット無し。

着丈:92

肩幅:38

身幅:46

袖丈:62

サイズ:2

ウールのコートの上半分はニット

前合わせはレザージャケット

バックはダウン

裾は裁ち切り加工 ※ほつれではありません。

汚れ、裏地つなぎ目のほつれは写真の通り。

こちらの裏地ほつれは気づかずにおりまして、補修に出しておりませんでした。

裏地腰まわり=右15cm弱、左3cmほど縫い合わせ部分にほつれ有

素人検品、中古品です。

NC,NRを御了承頂いた上でご検討&ご購入をお願いしたく、ご懸念点は事前にお尋ねください。

他ツールにて併行して販売しており掲載を取りやめる可能性もあります。

#undercover

#undercoverouter

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンダーカバー 商品の状態 傷や汚れあり

