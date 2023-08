特別オファー シャンパンゴールド・エルメス・スカーフリング リング

新品

4℃ ブライダルリング PT995 0.351ct ダイヤ



【10‐11号・定価6.7万】ディオール 指輪 リング 30 MONTAGE

シャンパンゴールド パーマブラス

18金 K18 デザインリング レディース 2.5g 9号 X603



~【newデザイン】モアサナイト リング K18WG

ほんのりゴールド♩

高品質☆2.00ct ダイヤモンドリング pt900 鑑別書付き



パール ルビー オリジナル デザイン シルバーリング

通常のゴールドより、うっすらとした輝きで控えめな印象です。

K14WG ピンクサファイア ダイヤ ピンキー リング サイズ 4.5



【美品‼️】プラチナダイヤモンドリング 鑑定書付き‼️天然ガーネット

エルメス

GW限定値下げ!マナローザジュエル トリプルルチルリング



★festaria★ 指輪 リング ダイヤモンド ペアリング Pt950

スカーフリング

ライオンハート ハート ダイヤリング k10



アイプリモ 婚約指輪 結婚指輪 鑑定書付き アクセサリー ダイアモンド リング

シェーヌダンクル

LOUIS VUITTON ルイヴィトン モノグラム リング 指輪 ★人気品★



高品質.pt950プラチナリング

付属品 箱 保存袋 リボン

ブルーダイヤモンド リング Pt900 0.297ct 0.55ct 3.6g



マイケルコースリング2点、ネックレスの3点セット 新品

サイズ 90用

LONGINES N.TEUFEL c1980 ヴィンテージ Swing リング



Cartier カルティエ 6mm ラブリング 18WG ダイヤ パヴェ 7号

《レガット》

✨美品✨スタージュエリー Pt950 ダイヤ 0.26ct リング 9-10号

スカーフリング 90

クロム✨ハートインバンドリングダイヤ、ピアスセット

真鍮 パーマブラス仕上げ

新品 エルメス スカーフリング 90 《レガット》



k18.ハート(ダイヤ入り)指輪、No.1031.

カレにそっとすべり込ませ、いろんなスタイルをお楽しみください!

18金 K18 ジュエリーマキ ダイヤ付 リング 2.1g 7号 Z637



K18_ローズモチーフ印台リング_豪華な刻印_指輪_18金_花_デザイン

カレ 90用

リング マハラジャダイヤモンド 2個セット



こあかぴん様 ご確認用

フランス製

使わなくなったので出品します。返品不可

内径:20 mm | 外径:30 mm | 高さ:10 mm

セール☆彡バカラ 指輪 14号 クリスタルリング 箱付 Baccarat



【美品】天然ダイヤ指輪 0.74カラット

Scarf ring in permabrass.

Tiffany & Co インフィニティリング 6号-7号



アガット 一粒ダイヤモンド K10 リング 11号

Try new ways to wear your scarf with this small accessory that glides intuitively on!

【未使用 極美品】カルティエ C2 リング WG 6号



極美品 TIFFANY&Co. オープン ナロー リング 8.5号 T29

Suitable for 90 scarf format.

ティファニー シルバー リング 12号



ジュエリーマキ K18 ダイヤモンド リング テーパード

Made in France

美品 PT900 V字 リング☆

Interior diameter: 0.79" | Exterior diameter: 1.18" | Height: 0.39"

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 新品、未使用

新品シャンパンゴールド パーマブラスほんのりゴールド♩通常のゴールドより、うっすらとした輝きで控えめな印象です。エルメススカーフリングシェーヌダンクル付属品 箱 保存袋 リボンサイズ 90用《レガット》スカーフリング 90真鍮 パーマブラス仕上げカレにそっとすべり込ませ、いろんなスタイルをお楽しみください!カレ 90用フランス製内径:20 mm | 外径:30 mm | 高さ:10 mmScarf ring in permabrass.Try new ways to wear your scarf with this small accessory that glides intuitively on!Suitable for 90 scarf format.Made in FranceInterior diameter: 0.79" | Exterior diameter: 1.18" | Height: 0.39"

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 新品、未使用

K24 純金 リング 指輪 8.5号 5.3g 甲丸AHKAH ダイヤ付きリング美品 ティファニー オリーブリーフ バンド 指輪 リング M235028ホワイトゴールド×ガーネット リング K18WG 1.80ct 4.7gプラチナ 甲丸 花柄手彫り レトロリング 16号 3.2g