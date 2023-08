BEAMSで今年発売されたフェードブラックスウェットです。

最初からハードなウォッシュ、フェード、プリントヒビ割れ加工が施されており、ヴィンテージのスウェットの風合いを楽しむことができます。

TVのロケでダウンタウンの浜田さんも着用されていました。

▼定価

13200円

▼状態

3回ほど着用の上洗濯をかけています。

購入当初から風合いはほぼ変わっていません。

(新品の状態で、既にハードな加工がされているものであり、風合いが特に変わっていないため、「目立った傷や汚れなし」としています。

▼サイズ

L(beams オンラインショップでは完売)

着丈71.5(後ろ首元から計測)

身幅60

※素人採寸のため誤差ご容赦ください。

168cm55kgの私でオーバサイズ目に着用できました。

170cm以上の方でも標準体型の方であれば問題なく着用いただけるかと思います。

スウェット

ヴィンテージ

古着

スミクロ

炭黒

フェード

リバースウィーブ

チャンピオン

ラッセル

カラー···ブラック

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

素材···パイル

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ビームス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

