ご覧頂き有難うございます(^^)

Welcome to chat in English!!

正規品のみ取り扱っております。

兵庫県公安委員会 第631102300001号【古物商許可証】を取得済

■商品

LOUIS VUITTON

モノグラム スピーディ25

ハンドバッグ ボストンバッグ ミニバッグ

M41528

サイズ :横25cm x 縦19cm

仕様 :メインx1、内ポケットx1

製造番号 :MI1910

製造国 :made in France

購入場所 :大手ブランド買取店

付属品 :パドロック、鍵(写っている袋は撮影用)

■状態

中古品となりますので丁寧に革クリーニングを行っております☆

・外観、柄薄れ・傷・汚れなく綺麗な状態です。

・内側、気になる箇所なく綺麗です

・ヌメ革は比較的明るい色を保っております

・両サイドのヌメ革タブにややシワが見受けられます

・ベタつきはございません。

・気になるにおいはございません

※ニオイに関しては、不快に感じなければ問題なしと記載しております

☆お願い☆

商品の状態は、出来る限り明確にお伝えしていきますが、USED品をご理解の上で購入をお願い致します。

☆保管☆

・清潔な不織布に保管してあります。

・ペット、喫煙者は同居しておりません。

☆返金保証☆

・万が一正規品でない場合のみ、返品・返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

その他ご不明点ございましたらお問い合わせ頂ければ幸いです☆

管理J25

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

