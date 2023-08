【説明】

ザ・キンクスの初期の名盤「カインダ・キンクス」のUKオリジナルのモノラル盤の初回マト1/1の出品です!

キンクスがキンキーサウンドを引っ提げ、ソングライティング面で更なる進化を遂げた1枚で、その攻撃的なサウンドはぜひオリジナル盤で聴きたい1枚です!

初回マトのモノラルのサウンドはやはり鮮度の高い最高の轟音です!ぜひ!

【状態】

ジャケット:VG++〜VG+

盤面:VG++〜VG+

ジャケットはオリジナル盤としては年代相応のコンディションです。

盤面は全体的にまばらに薄いスレキズございますが、サウンドに影響を与えるようは深い傷はありません。

全曲再生確認済みですが、無音部でわずかにノイズ乗る程度で、曲再生中は目立ったノイズは全くありません。見た目よりかなりいい音鳴らしてます!

当方の再生環境では針飛びはありませんでした

(中古レコードの特性上全ての再生環境での動作を保証することはできません。神経質な方はご購入をお控えください)

即購入可能です。

The Who

The Beatles

ビートルズ

King Crimson

Rolling Stones

ローリングストーンズ

Led Zeppelin

キングクリムゾン

ジョンレノン

ポールマッカートニー

リンゴスター

ジョージハリスン

John Lennon

小坂忠

はっぴいえんど

細野晴臣

大滝詠一

大瀧詠一

松本隆

鈴木茂

ティン・パン・アレー

吉田美奈子

レコード

アナログ

邦楽

星野源

カネコアヤノ

スカート

曽我部恵一

サニーデイ・サービス

くるり

小山田壮平

小沢健二

King gnu

椎名林檎

YUKI

pizzicato five

フリッパーズギター

Flipper's Guitar

小山田圭吾

cero

矢野顕子

山下達郎

竹内まりや

スピッツ

スチャダラパー

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

