【日本製】 アニュアンスセンターワイドデニムパンツ　ホワイト デニム/ジーンズ

シルエット···ワイド

︎【新品・未使用】Maison Margielaデニムワイドパンツ 36

サイズ…0サイズ

スタイルをよく見せてくれます!!

定価20900円の半額で出品いたします。

試着のみで、新品未使用です。

タグついております。

緩やかなラインが抜け感を作るワイドシルエットのデニムパンツ。

センターにダーツを施す事で脚を長くきれいに見せてくれます。

ワイドながらも腰周りはタイトに仕上げているのでもたつかず、スッキリとした印象でご着用いただけます。

・オリジナルで染め上げた絶妙なニュアンスカラーのサンドベージュ。

・スタイリングのハズしに重宝するブルー。

・きれいめアイテムと合わせやすいインディゴの3色展開です。

フロント釦とリベットはオリジナルロゴ入りの附属を使用しております。

【fabric】

デニムの産地、岡山県にて生地生産から染色、縫製、加工まで一貫で行っております。

一つ一つ拘り細かい職人の手作業で製造されたanuansこだわりのデニムです。

【素材】

表地:綿98% ポリウレタン2%

洗濯方法:手洗い

カラー···ホワイト

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アニュアンス 商品の状態 新品、未使用

