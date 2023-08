お値引きは、鋭意努力させていただきます

☑︎ condition:

こちらの商品は 【B】ランクです

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり

使用は可能

【N】新品、展示品、デッドストックなど

【JUNK】ジャンク品

※ あくまで 古着 (ビンテージ品) ですので、多少の着用感や細かな汚れなどがある場合があり、使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に何度でも質問してご納得の上、ご購入くださいませ

※神経質な方のご購入はお控え下さい

※素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ

※古着 (ビンテージ品) にご理解ある方、さらに上記の内容にご理解頂ける方のみのご購入でお願い申し上げます

☑︎ size: ※素人採寸ですが下記をご参考下さい

着用感 メンズM程

(174cm67kgが着用した場合の感じ方)

サイズ表記 L

実寸平置き

着丈:約67cm

(首肩付け根から裾下)

身幅:約51.5cm

(脇下から脇下)

肩幅:約43cm

(肩から肩を直線で計測)

袖丈:約21cm

(肩から袖先)

※着用感は独自基準による参考サイズです

※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ

☑︎ item: Tシャツ tシャツ リンガーネックT リンガーT

☑︎ brand: -

☑︎ color: 白

☑︎ country: 中国製

☑︎ material: 100%コットン

☑︎ 柄: デカロゴ アーチロゴ

☑︎ age: -

☑︎ 特徴: 裾シングルステッチ仕上げ

☑︎ ご案内:

※着用画像はあくまでもイメージです

実際の商品とは異なります

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

