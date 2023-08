喜ばれる誕生日プレゼント 人気★新品★輸入ポスター★デイヴィッド・シュリグリー★お洒落インテリア★10 その他

■アーティスト

限定品★新品★輸入ポスター★デイヴィッド・シュリグリー★お洒落インテリア20

David Shrigley

(デイヴィッド・シュリグリー)

■タイトル

The moment has arrived

■サイズ

60 x 80(cm)

日本でもユニクロとのコラボで話題となった、ブラックユーモア溢れる作風が世界中でカルト的な人気を集める現代美術家、デイヴィッド・シュリグリーによるポスターです。

子供から大人にまでおすすめできるポスターです。

英シュリグショップ限定販売のオフィシャルポスター正規輸入品です。

フレームは付属致しません。

北欧 インテリア アートポスター 海外ポスター 輸入ポスター 現代アート デヴィッドシュリグリー デビッドシュリグリー

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

