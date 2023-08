定価38500円で購入。

サイズ MEDIUM / 2(Mサイズ相当)

身幅:55/ 肩幅:54/着丈:68/そで丈:53

複数回着用した後、クローゼットにかけて保管。

ダンボールニット部分、折れ跡があります。

脇下、毛玉ができそうな部分あり。写真でご確認ください。(折れ跡はお手入れにより改善されるようです。公式説明ご確認お願いします。)

中古品をご理解お願いします。

値下げごめんなさい!

◼︎以下公式説明

パーカーとダウンをドッキングさせた軽量な中間アウター

ダンボールニット素材のパーカーは、重量感が軽減され、ストレスフリーな着やすさです。

脇は前振りになった切り替えで細見え効果も期待できます。

裾にコードが入っているので、スットパーで絞りを調節し、丸みのあるシルエットにアレンジすることも可能です。

カジュアル見えするブルゾンは、エレガントなスカートを合わせていただくとバランスがとりやすくおすすめです。

ヒップラインが隠れる丈感は、パンツとの相性もよくシックなパンツで合わせていただくとクールな雰囲気になります。

【DESIGN】

■大きめのフード衿は内側がダウン、外側がダンボールニット素材と絶妙なボリューム感

■袖はダンボールニットとダウンの切替で、内側にダンボールニットがくることで細見え効果

■ライダース調のファスナー使いが風を避け、ブランドチャームが高見えするポイントです

■両サイドの切替にはシームポケットがついています

■裾のコードを調整することで丸みのあるシルエットを作り出します

■ゆとりあるサイズ感で体型を選ばないのもポイントです

【MATERIAL】

2枚の生地を段ボールのような断面でつなぎ合わせ生地と生地の間に蓄熱性が生まれ、軽くて暖かい素材となっています。

裏毛などのカットソーより表面感がつるっとして手触りも良くハリ感もります。

高密度の編み組織で、表面感の肌触りが柔らかく、静電気防止。

■適度なハリ感

■蓄熱性と保温性

◆ダンボールニット部分の素材はデリケートな素材です。保管時や着用時でのシワが出た場合低温で当て布をあて

軽くスチームアイロンでお手入れ頂きますとシワは改善されます。

*光のあたり具合いやパソコンなどのモニター環境によって実際の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。

#送料無料

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マルシャルテル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

