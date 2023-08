■値下げ

ARC'TERYX アクルックス ゴアテックス 27cm ブーツ



ご覧いただきありがとうございます。

90年代初期プリントタグの個体で、茶芯のアッパー、インソール、アウトソール全て完璧なコンディションの極めて貴重なお品です

茶芯の復刻モデルが販売されていますがこちらは当時のオリジナルの物でデッドに近い個体です。

茶芯の出方も非常に綺麗で、ここまで状態の良いものはほとんど出てきません。

中でも人気のあるPT91なのでおすすめです。

【商品詳細】

■ブランド : レッドウィング

■モデル : エンジニアブーツ ストーブパイプ スティールトゥ

■カラー : ブラック

■サイズ : 6 D

■ソール : ブラック ネオプレーンコード

■アッパー : ブラッククローム

■MADE IN USA

温度・湿度管理のもとブラッシングを行い保管しておりますので、乾燥などの不具合は一切なく型崩れも無い状態です。

迅速にご対応いただける方のみ落札お願い致します。あくまでユーズドとなりますので、店舗・新品クオリティーをお求めの方や神経質な方などredwingにご理解のない方のご購入は一切ご遠慮下さい。サイズが合わない、中古品に対する過剰な要求等お受け致しません。

茶芯

犬タグ

半円タグ

プリントタグ

刺繍タグ

PT83 前期 ヴィンテージ ビンテージ vintage

リーバイス ホワイツ ダナー ウエスコ バズリクソンズ

リアルマッコイズ ウエアハウス

WESCO オールデン

CLINCH

サンダース

Sanders

trickers

ユーロ/フランス/ドイツ/スウェーデン/イギリス

アメリカ軍 米軍 海軍

USarmy navy paraboot パラブーツ

501xx

csf

onepieceofrock

wherehouse

levis

506xx

507xx

ファースト

セカンド

ワークブーツ

アイリッシュセッター

875

8875

9874

9875

8877

877

9870

9871

9877

ベックマン

9011

9411

9014

9414

フラットボックス

9060

アイアンレンジ

8111

8113

9268

2268

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド レッドウィング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

