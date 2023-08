ご覧頂きありがとうございます。

◆新品未使用◆モンクレール フラグメント 藤原ヒロシ コラボ ロンT Mサイズ



Maison Margiela メゾンマルジェラ 22SS プルオーバー ニット

□ ビンテージ 長袖シャツ□

MAATEE&SONS ボーダー バスク L/S BOAT NECK TEE 3



SUBCULTURE サブカルチャーSC EAGLESKULLRIDER ロンT

80-90年代頃

Travis Cactus Jack x KAWS For Fragment

元々はキナリホワイト色 の

東京インディアンズ ネイバーフッド

軍用長袖Tシャツですが

ウィンダンシー wds ロンT gray グレー Mサイズ

チャコールカラーに染められている一枚です。

PUFFY着用 昭和レトロ ラグランスリーブ ロンT ペプシコーラ y2k 古着

伸縮性があり重ね着インナーとして

【mimiyu11様専用】バックロゴ刺繍オーバーサイズカットソーUNIFIT

良いと思います✧

SUPPLIER サプライヤー ラインストーン ラグラン ロンT 長袖 Tシャツ



USA古着 メンズラグランスリーブTシャツ 24枚まとめ売り

デッドストックに近い

希少 パレス 長袖ボーダー厚手ロンT 刺繍ワッペンビックロゴ SK8 宮殿

状態は使用感が少なめな

2020awコムデギャルソン ロングシャツ

美品古着

限定品 kith Nike 希少サイズ Sサイズ



【美品】コムデギャルソンシャツ レイヤード風 二重 黒 長袖 ロンT

【 サイズ 】

WIND AND SEA YOU AND SEA LONG SLEEVE

4 M- Lくらいです。

VAINL ARCHIVE [ RLH ]



2点セット crepscule×Bshop 別注カノコニット コットン100%

■実寸

【限定出品】チャレンジャー challenger タイダイtシャツ

伸縮性有

WIND AND SEA meiji L/S T White Chocolate

・肩幅:50cm

コレクターアイテム vintage nike シャークプリント バスケ Tシャツ

・身幅:50-60cm

SAINT MICHAEL ©️SAINT Mxxxxxx $ KMR LS

・着丈:60cm

新品未使用 Reverse Etavirp Logo LS ロンT ホワイト L

・袖丈:50cm

UNDER COVER アンダーカバーT期 ボーダーカットソー

( 多少の誤差はご了承下さい。)

【未使用・タグ付】CINOH 長袖シャツ エスニックパターン



girls don't cry ロンt 古着

その他類似品オススメ

新品・未使用 Stussy Angels Pig. Dyed LS Tee

#LLYITSHIRT

Dior ディオール ロンT 黒 CHRISTIAN DIOR ATELIER



keboz ラガーシャツ 新品未使用

ヴィンテージ商品オススメ

アルマーニエクスチェンジ ロンT

#LLYIVINTAGE

Ralph Lauren "POLO SPORT" Foot ball T



【PHATRNK✙ふぁっとらんく】 CHRISTロゴ ロンT M 白

■注意事項

vaultroom VR × AKARIN BIG L/S TEE / WHT

※古着お品物なので、

stein OVERSIZED LONG SLEEVE TEE NAVY L

見落としてしまっている小さなキズや汚れなどある場合がございます。そちらを必ずご理解、ご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。

Hufr2 ロンTコラボ 完売品‼️

新品同様や完璧なお品物をお求めの方はお控えください。

Eric Emanuel EE Long Sleeve T-Shirt



セントマイケル Tシャツ レディメイド wind and sea

LLYI No. 010-060-783

Supreme®︎/The North Face®︎ Pigment Printed

ALWAYTH ANCOR AND WANDER AH.H A.P.C. A.PRESSE ATON AURALEE BEAMS BEDWIN CIOTA COMOLI COOTIE CREPUSCULE DAIRIKU DAIWA PIER39 DELUXE DIGAWEL ENGINEERED GARMENTS ENNOY EVCON FRESH SERVICE GANRYU GRAPHPAPER HED MAYNER HENDER SCHEME HOBO IS-NESS KAPTAIN SUNSHINE KOLOR MARKAWARE MFPEN MIDORIKAWA NAME. NANAMICA NEAT NEIGHBORHOOD NEON SIGN NEPENTHES N.HOOLYWOOD NONNATIVE OLD JOE ROTOL SACAI SEE SEE S.F.C SOUTH2 WEST8 SSZ STEIN STUDIO NICHOLSON STUSSY SUPREME SUNSEA TEATORA THE NORTH FACE PURPLE LABEL UNDERCOVER UNIVERSAL PRODUCTS UNUSED URU WACKOMARIA

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます。□ ビンテージ 長袖シャツ□80-90年代頃元々はキナリホワイト色 の軍用長袖Tシャツですがチャコールカラーに染められている一枚です。伸縮性があり重ね着インナーとして良いと思います✧デッドストックに近い状態は使用感が少なめな美品古着【 サイズ 】4 M- Lくらいです。■実寸 伸縮性有・肩幅:50cm・身幅:50-60cm・着丈:60cm・袖丈:50cm( 多少の誤差はご了承下さい。)その他類似品オススメ#LLYITSHIRTヴィンテージ商品オススメ#LLYIVINTAGE■注意事項※古着お品物なので、見落としてしまっている小さなキズや汚れなどある場合がございます。そちらを必ずご理解、ご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。新品同様や完璧なお品物をお求めの方はお控えください。LLYI No. 010-060-783ALWAYTH ANCOR AND WANDER AH.H A.P.C. A.PRESSE ATON AURALEE BEAMS BEDWIN CIOTA COMOLI COOTIE CREPUSCULE DAIRIKU DAIWA PIER39 DELUXE DIGAWEL ENGINEERED GARMENTS ENNOY EVCON FRESH SERVICE GANRYU GRAPHPAPER HED MAYNER HENDER SCHEME HOBO IS-NESS KAPTAIN SUNSHINE KOLOR MARKAWARE MFPEN MIDORIKAWA NAME. NANAMICA NEAT NEIGHBORHOOD NEON SIGN NEPENTHES N.HOOLYWOOD NONNATIVE OLD JOE ROTOL SACAI SEE SEE S.F.C SOUTH2 WEST8 SSZ STEIN STUDIO NICHOLSON STUSSY SUPREME SUNSEA TEATORA THE NORTH FACE PURPLE LABEL UNDERCOVER UNIVERSAL PRODUCTS UNUSED URU WACKOMARIA

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

即発送 NEIGHBORHOOD NH2 CO L/S TEE 新品未使用wind and sea ウィンダンシー SEA TIE-DYE L/S Teewindandsea × BIOTOP コラボロンT ウィンダンシー ビオトープArc’teryx system a システムA system_a美品セントマイケルロンT00s NIKE ナイキ Y2K デザイン 刺繍ロゴ 審判シャツ ゲームシャツLサイズ!Needles ポリメッシュ シースルークルーネック