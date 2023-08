CMS-V46W

商品の情報 ブランド サンワサプライ 商品の状態 新品、未使用

CMS-V46W#サンワサプライCMS-V46WUSBで接続する電源不要の書画カメラです。新品未使用ですが、検品のために今回、開封しました。仕事用に2022年9月に購入しましたが不要になりましたので出品いたします。800万画素オートフォーカスカメラ、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。カメラ本体にLEDライトを搭載しています。カメラに搭載されたボタンでオン・オフ可能です。アーム部分を折りたたむと非常にコンパクトに収納することができます。見開きA3サイズ(400×300mm)の教科書を撮影可能です。付属の顕微鏡用アダプターを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。センサー:CMOS 800万画素解像度:3264x2448/2592x1944/2048x1536/1600x1200/1920x1080/1280x960/1280x720/1024x768/640x480撮影フォーマット:YUY2、MJPGフレームレート:最大30fps

