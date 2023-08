【商品名】

PORTER TANKER BACKPACK

ポーター タンカー リュック バッグパック

【商品説明】

1983年に発表された、PORTERの代名詞である「TANKER」シリーズです。

デイリーユースにおすすめのサイズのデイパックです。メイン収納部はA4サイズの書類が入るサイズで、フロントポケットの内装にもクリアポケットを設けたシンプルなデザインながら収納力と実用性の高いアイテムです。

【商品状態】

現行品ではなく、旧型のバッグパックになります。

数回使用して、その使用せず、自宅保管しておりました。その為、状態が良く美品の商品になります。

旧型で状態の良い品は、少なくなる傾向にありますので、希少性の高い商品になります。

【商品サイズ】

横 28cm 縦40cm 幅13cm 重さ 約440g

※あくまで個人採寸の為、誤差がある可能性があります。

容量 10ℓ

素材

表:ナイロンツイル

(ポリエステル綿ボンディング加工)

裏:ナイロンタフタ

【購入について】

即購入可

【発送について】

ご購入後、迅速に発送対応いたします。

【値下げ交渉】

多少のお値引きは可能です。

ご気軽にご相談ください。

#PORTER

#バッグパック

#リュック

#ポーター

#タンカー

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

