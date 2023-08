グッチ渋谷ミヤシタパークのオープン1周年を祝して作られた上野伸平氏デザインの超限定商品です!

GUCCI渋谷ミヤシタパーク限定(∩´∀`)∩

専用のキャリーバッグ付属、シリアルナンバー付きの特別に展開された100台限定の超レアアイテムです!!シリアルナンバーはお伝えできませんが、ご希望であれば購入後のメッセージにてお教えいたします♪

元SMAP.現在、新しい地図で活動の香取慎吾さんもYouTubeで紹介!

限定アイテムの1つとして登場するオリジナルスケートボードは、シリアルナンバー付きの100台限定で登場。「Ouverture Of Something That Never Ended(終わらなかったものの序曲)」コレクションに登場したスケートボードから着想を得ている。

幅8インチ x 長さ32.1インチのミディアムフラットコンケーブのスケートボードデッキを採用し、レッドとブルーのストライプにアイコニックな「インターロッキングG」をフィーチャー。その下にはイエローの文字で「グッチMiyashita Park」と記されている。また、ベアリングやサイドにも象徴的なロゴやモチーフを配し、遊び心あふれる佇まいに仕上げた。専用のキャリーバッグ付きで販売。

グッチ渋谷ミヤシタパークのオープン1周年を記念した“スケートボードの世界”をテーマにしたプロジェクトで、プロスケートボーダーの上野伸平とのコラボレーションも行う。

「グッチ」はグッチ渋谷ミヤシタパークのオープン1周年を記念し、“スケートボードの世界”をテーマにしたプロジェクトをスタート。同プロジェクトの限定アイテムが7月30日に発売する。限定アイテムの1つはオリジナルのスケートボードで、デッキやベアリング、ウィールにグッチのロゴや象徴的なモチーフが描かれており、短編映画シリーズ「終わらなかったものの序曲(Ouverture Of Something That Never Ended)」に登場したスケートボードにインスピレーションを受けていて、1〜100のシリアルナンバーが付いた100台の限定販売。

GUCCI

グッチ

ミヤシタパーク

スケートボード

スケボー

上野伸平

プロ

限定

プレミア

シリアルナンバー

Miyashita Park

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

