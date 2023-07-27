【海外 正規品】 【7/1】yuzu様【厚紙補強】❌　HOSHI アイドル

♡お値段ご了承後、購入前の内容確認時にイメージ用意♡
Snow ManiaS1
美しい彼 2 平良一成 清居奏 アクスタ アクリルスタンド
ジャニーズ JO1 INI 韓国 坂道 イコラブ YouTuber 2次元 歌い手...なんでもオーダー可能です♡♡
菊地姫奈 サインチェキ
SEVENTEEN まとめ売り
⚠️到着期限が10日以内の場合、お急ぎの為お届け先の都道府県記載お願いします
☆嵐☆櫻井翔☆二宮和也☆公式写真☆新嵐☆arashi☆
アクロス所属 声優 直筆 色紙 伊瀬茉莉也 サイン
♡オーダーの流れ♡
ちびぬい服 ⭐︎かづき様 専用
①お見積もり
VANNER テファン サイン入りチェキ
②金額了承
VIXX N 香水 エン LOST FANTASIA
③イメージ作成・確認
初版777枚限定 水曜日のカンパネラ ネオン Wサイン入り
④購入（入金）
キンプリ DearTiara盤 セット
⑤作成（基本1週間前後で完成）
深堀未来 4周年 アニバ クッション
⑥完成品確認・発送
SEVENTEEN FML carat盤 4店舗 店頭特典 トレカ 52点
⑦お手元に到着・評価
【新品】straykids スンミン SKZOOぬいぐるみ トレカ dフェスタ
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ソンファ MAKESTAR 4.0 ヨントン当選者限定 トレカ
UP10TION イヨンドル ファニ サイン とれか
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SixTONES 松村北斗 アクリルスタンド 第2弾、第3弾
①作成する文字
King&Prince キンプリ 『Mr.５』 ティアラ盤 DearTiara盤
②作成タイプ（連数含む）／サイズ
TWICE ペンライト CANDYBONG ∞
③フォント番号
22/7 アニプレックス 限定 晴れ着 B2 タペストリー 天城サリー
④素材
NiziU アヤカ ステステ 直筆サインチェキ
文字→内縁→中縁→外縁
田中樹アクスタ
⑤装飾
齋藤飛鳥 9周年記念 9th Anniversary コンプ 乃木坂46 生写真
⑥到着期限：月日
真山りか サイン セット 私立恵比寿中学
⑦SNS掲載OKか（NGの場合+100円）
乃木坂46 筒井あやめ 直筆サインうちわ
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ジェネレーションズ エンタメクジ 1ロット
8種コンプ ATEEZ KCON 会場 限定 サイン ポラロイド トレカ セット
☑保証付きのメルカリ便
なにわ男子 ハイチュウ スタンド ハイチュウドウゾ
☑お急ぎ料金【¥1200~3000】（日数により変動）
小池美波 サイン
（10日以内到着は郵送日数を考えお急ぎ扱いになります）
2PM ジュノ ペンペン抱き枕ぬいぐるみ
☑キャラクター等持ち込みOK
がるぼ様 確認用
髙地優吾 アクリルスタンド Summer Paradise2018
●サイズ③以降・連結は【縁（素材により）／補強材】を繋ぎ合せ作成の可能性ございます
King&Prince 永瀬廉 Jr時代 公式写真①
●うちわ、テープはご自身でご用意下さい
ジャニーズWEST CD グッズ まとめ売り
●イメージ図は変更3回目以降は【+¥100/回数】
King&Prince SWEET GARDEN アクリルジオラマ 髙橋海人
●【反射／カッティング／ホログラム】は気泡の入りやすい素材です.ご理解の上オーダーお願いします
日向坂46 高本彩花 23コンプ88枚セット
●手作業ですので、貼り付け時に多少ノリ跡・ズレ等が発生することもございます.完璧を求める方は業者様にご依頼下さい
村山彩希 生写真
ambitious 個人うちわ まとめ セット【バラ売り可】
団扇文字 団扇屋さん うちわ屋 うちわ文字 応援うちわ うちわオーダー お名前パネル お名前プレート ネームプレート #koge_uchiwa
King & Prince Dear Tiara盤3点+特典付き【新品未開封】
SnowMan アクリルスタンド'20夏 コンプリート Snow Man
♡お値段ご了承後、購入前の内容確認時にイメージ用意♡ジャニーズ JO1 INI 韓国 坂道 イコラブ YouTuber 2次元 歌い手...なんでもオーダー可能です♡♡⚠️到着期限が10日以内の場合、お急ぎの為お届け先の都道府県記載お願いします♡オーダーの流れ♡①お見積もり②金額了承③イメージ作成・確認④購入（入金）⑤作成（基本1週間前後で完成）⑥完成品確認・発送⑦お手元に到着・評価---♡-----♡--①作成する文字②作成タイプ（連数含む）／サイズ③フォント番号④素材文字→内縁→中縁→外縁⑤装飾⑥到着期限：月日⑦SNS掲載OKか（NGの場合+100円）--♡--☑保証付きのメルカリ便☑お急ぎ料金【¥1200~3000】（日数により変動）（10日以内到着は郵送日数を考えお急ぎ扱いになります）☑キャラクター等持ち込みOK ●サイズ③以降・連結は【縁（素材により）／補強材】を繋ぎ合せ作成の可能性ございます●うちわ、テープはご自身でご用意下さい●イメージ図は変更3回目以降は【+¥100/回数】●【反射／カッティング／ホログラム】は気泡の入りやすい素材です.ご理解の上オーダーお願いします●手作業ですので、貼り付け時に多少ノリ跡・ズレ等が発生することもございます.完璧を求める方は業者様にご依頼下さい団扇文字 団扇屋さん うちわ屋 うちわ文字 応援うちわ うちわオーダー お名前パネル お名前プレート ネームプレート #koge_uchiwa