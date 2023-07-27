【海外 正規品】 【7/1】yuzu様【厚紙補強】❌　HOSHI アイドル

♡お値段ご了承後、購入前の内容確認時にイメージ用意♡

Snow ManiaS1



美しい彼 2 平良一成 清居奏 アクスタ アクリルスタンド

ジャニーズ JO1 INI 韓国 坂道 イコラブ YouTuber 2次元 歌い手...なんでもオーダー可能です♡♡

菊地姫奈 サインチェキ



SEVENTEEN まとめ売り

⚠️到着期限が10日以内の場合、お急ぎの為お届け先の都道府県記載お願いします

☆嵐☆櫻井翔☆二宮和也☆公式写真☆新嵐☆arashi☆



アクロス所属 声優 直筆 色紙 伊瀬茉莉也 サイン

♡オーダーの流れ♡

ちびぬい服 ⭐︎かづき様 専用

①お見積もり

VANNER テファン サイン入りチェキ

②金額了承

VIXX N 香水 エン LOST FANTASIA

③イメージ作成・確認

初版777枚限定 水曜日のカンパネラ ネオン Wサイン入り

④購入（入金）

キンプリ DearTiara盤 セット

⑤作成（基本1週間前後で完成）

深堀未来 4周年 アニバ クッション

⑥完成品確認・発送

SEVENTEEN FML carat盤 4店舗 店頭特典 トレカ 52点

⑦お手元に到着・評価

【新品】straykids スンミン SKZOOぬいぐるみ トレカ dフェスタ

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ソンファ MAKESTAR 4.0 ヨントン当選者限定 トレカ



UP10TION イヨンドル ファニ サイン とれか

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SixTONES 松村北斗 アクリルスタンド 第2弾、第3弾

①作成する文字

King&Prince キンプリ 『Mr.５』 ティアラ盤 DearTiara盤

②作成タイプ（連数含む）／サイズ

TWICE ペンライト CANDYBONG ∞

③フォント番号

22/7 アニプレックス 限定 晴れ着 B2 タペストリー 天城サリー

④素材

NiziU アヤカ ステステ 直筆サインチェキ

文字→内縁→中縁→外縁

田中樹アクスタ

⑤装飾

齋藤飛鳥 9周年記念 9th Anniversary コンプ 乃木坂46 生写真

⑥到着期限：月日

真山りか サイン セット 私立恵比寿中学

⑦SNS掲載OKか（NGの場合+100円）

乃木坂46 筒井あやめ 直筆サインうちわ

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ジェネレーションズ エンタメクジ 1ロット



8種コンプ ATEEZ KCON 会場 限定 サイン ポラロイド トレカ セット

☑保証付きのメルカリ便

なにわ男子 ハイチュウ スタンド ハイチュウドウゾ

☑お急ぎ料金【¥1200~3000】（日数により変動）

小池美波 サイン

（10日以内到着は郵送日数を考えお急ぎ扱いになります）

2PM ジュノ ペンペン抱き枕ぬいぐるみ

☑キャラクター等持ち込みOK

がるぼ様 確認用



髙地優吾 アクリルスタンド Summer Paradise2018

●サイズ③以降・連結は【縁（素材により）／補強材】を繋ぎ合せ作成の可能性ございます

King&Prince 永瀬廉 Jr時代 公式写真①

●うちわ、テープはご自身でご用意下さい

ジャニーズWEST CD グッズ まとめ売り

●イメージ図は変更3回目以降は【+¥100/回数】

King&Prince SWEET GARDEN アクリルジオラマ 髙橋海人

●【反射／カッティング／ホログラム】は気泡の入りやすい素材です.ご理解の上オーダーお願いします

日向坂46 高本彩花 23コンプ88枚セット

●手作業ですので、貼り付け時に多少ノリ跡・ズレ等が発生することもございます.完璧を求める方は業者様にご依頼下さい

村山彩希 生写真



ambitious 個人うちわ まとめ セット【バラ売り可】

団扇文字 団扇屋さん うちわ屋 うちわ文字 応援うちわ うちわオーダー お名前パネル お名前プレート ネームプレート #koge_uchiwa

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

♡お値段ご了承後、購入前の内容確認時にイメージ用意♡ジャニーズ JO1 INI 韓国 坂道 イコラブ YouTuber 2次元 歌い手...なんでもオーダー可能です♡♡⚠️到着期限が10日以内の場合、お急ぎの為お届け先の都道府県記載お願いします♡オーダーの流れ♡①お見積もり②金額了承③イメージ作成・確認④購入（入金）⑤作成（基本1週間前後で完成）⑥完成品確認・発送⑦お手元に到着・評価---♡-----♡--①作成する文字②作成タイプ（連数含む）／サイズ③フォント番号④素材文字→内縁→中縁→外縁⑤装飾⑥到着期限：月日⑦SNS掲載OKか（NGの場合+100円）--♡--☑保証付きのメルカリ便☑お急ぎ料金【¥1200~3000】（日数により変動）（10日以内到着は郵送日数を考えお急ぎ扱いになります）☑キャラクター等持ち込みOK ●サイズ③以降・連結は【縁（素材により）／補強材】を繋ぎ合せ作成の可能性ございます●うちわ、テープはご自身でご用意下さい●イメージ図は変更3回目以降は【+¥100/回数】●【反射／カッティング／ホログラム】は気泡の入りやすい素材です.ご理解の上オーダーお願いします●手作業ですので、貼り付け時に多少ノリ跡・ズレ等が発生することもございます.完璧を求める方は業者様にご依頼下さい団扇文字 団扇屋さん うちわ屋 うちわ文字 応援うちわ うちわオーダー お名前パネル お名前プレート ネームプレート #koge_uchiwa

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

King & Prince Dear Tiara盤3点+特典付き【新品未開封】SnowMan アクリルスタンド'20夏 コンプリート Snow Man