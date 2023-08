スーパーセール期間限定 【美品】MIZUNO×MHL. 別注　コラボ　スニーカ　グレー　MR1 23.5 スニーカー

マーガレットハウエル×ミズノ コラボスニーカー

D1GG213301/定価20,900円 グレー made in japan

デニム エアジョーダン

【サイズ】 23.5㎝

【色】 グレー/灰色

【状態】

目立った傷、汚れなく、ソールの減りもほぼございません。

※踵のすり減りのような箇所は、デザインです。

【素材】

スエードレザーとファブリック

現状、洗浄消毒し、カバーをかけて保管中です。

動きやすく、柔らかい上に撥水性も兼ね備わっているので、多少の雨ならはじきます。撥水性が落ちてきたら、防水スプレーをかけてください。

マーガレットハウエルのコラボもあり再注目されてきたミズノのMR1タイプのスニーカーになります。

マーガレットハウエルの別注のベースになったモデルでなんと言ってもサイドのMラインが特徴的で可愛らしく人目を引きます。

とてもシンプルでレトロ感のあるデザインでミニマルルックに相性抜群です。

スエードの切り返しが上品ですのでカジュアルなパンツスタイルはもちろんソックスなどと合わせてスカートスタイルの外しコーデにも使いやすい万能な一足です。

あまり人と被らないスニーカーでシンプルなものをお探しの方、90年代リバイバルでレトロコーデに合うスニーカーをお探しの方にもお勧めです。

