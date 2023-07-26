2022新入荷 KIIT2023AWジップスウェット スウェット

KIITの2023AWのジップスウェット
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カラー ダークブラウン オフホワイトも所有しています
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状態は試着のみの未使用に違い状態です。
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着る機会が無さそうなので出品します。
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サイズ3はすぐに完売したゆったり着れる商品です。
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|キート
|商品の状態
|未使用に近い
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KIITの2023AWのジップスウェットカラー ダークブラウン オフホワイトも所有していますサイズ 3状態は試着のみの未使用に違い状態です。着る機会が無さそうなので出品します。サイズ3はすぐに完売したゆったり着れる商品です。肩幅 68 cm身幅 65 cm着丈 73 cm袖丈 59 cmネック高さ 15 cm素材 C-99% PU-1%定価18150円needles engineered garments nepenthesネペンテス randt AIE ガーメンツ ニードルスneedlesNEEDLESsouth2west8ENGNERRD GARMENTSnepenthesネペテンスkaiko カイコーグローバルワークAURALEE オーラリーアナトミカ ANATOMICAsteven alan DANTON マーガレットハウエル MHLsacaiHYKE DIGAWEL COMOLI 1LDKヨウジヤマモト Y-3 ワイスリーCOMME des GARCONS コムデギャルソンジュンヤワタナベFACETASM ANREALAGE H.P.FRANCEマルタンマルジェラ MaisonMargielaMaisonKITSUNE メゾンキツネdulcamara ドゥルカマラ sunsea サンシー URU ウル studious ステュディオス UNUSED アンユーズド edwina horl エドウィナホールneonsign ネオンサイン bukht ブフト A.P.C.BEAMSBEDWINBEAUTY&YOUTHCOMOLICREPUSCULEDIGAWELGRAPHPAPERKAPTAIN SUNSHINEKOLORLADMUSICIANMARKAMIDORIKAWANAME.NANAMICANEEDLESNEON SIGNNEPENTHESROTOLSACAISTUSSYSUPREMETHE NORTH FACETOMORROW LANDUNITED ARROWSWACKOMARIAWTAPSYAECAYOKEカラー···ブラウン
商品の情報
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|L
|ブランド
|キート
|商品の状態
|未使用に近い