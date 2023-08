2022新入荷 KIIT2023AWジップスウェット スウェット

KIITの2023AWのジップスウェット

カラー ダークブラウン オフホワイトも所有しています

サイズ 3

状態は試着のみの未使用に違い状態です。

着る機会が無さそうなので出品します。

サイズ3はすぐに完売したゆったり着れる商品です。

肩幅 68 cm

身幅 65 cm

着丈 73 cm

袖丈 59 cm

ネック高さ 15 cm

素材 C-99% PU-1%

定価18150円

カラー···ブラウン

商品の情報 商品のサイズ L ブランド キート 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ L ブランド キート 商品の状態 未使用に近い

