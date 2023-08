GUCCIの伊達メガネです。

確実に本物正規品なのでご安心下さい。

新品未使用正規品です。

フレームとレンズで6万円程です。

お色は黒。サイドにGGロゴ付き。

フレームを含む全体のサイズ、

縦約4.5cm、横約14.5cm。

UV,ブルーライトカットクリアレンズ。

MADE IN ITALY

(付属品)

・GUCCI正規のハードケース

・GUCCI正規のクロス

・カード類、保証書

レンズはデモレンズではなく、

UV,ブルーライトカットのクリアレンズに

交換済みなので、すぐにお使い頂けます。

男女兼用ユニセックスで使えます。

1度も使用してないのでお譲りします。

1点物なので、この機会に是非!

GGマーモント インターロッキングG

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 新品、未使用

