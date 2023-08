お値下げしました☺︎

Air Force 1 Shadow 'Triple Black' スニーカー

ブラック 24.5cm (us7.5)

着用回数少ないので美品だと思いますが、

中古品ということをご理解の上ご購入お願い致します。

画像1枚目はFARFETCHから引用

FARFETCHでは6/8では33,800円です。

箱は処分してしまった為ありません。

すり替え防止の為、返品は致しかねます。

質問等お気軽にコメント下さい。

ご検討よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

