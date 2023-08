karl kani fubu PNB enyce pelle pelle johnny blaze SOHK COOGI southpole PHAT FARM ecko

●アイテム説明

90年代 ニューヨーク発 ストリート ヒップホップブランド ピュアプレイヤーズ PURE PLAYAZ PLAYERZ 極厚 内ボア リフレクターロゴ刺繍

アノラック ボアパーカー マウンテンパーカー アクティブジャケット。

厚手で頑丈な素材、

袖も太くゆるだぼなシルエット、

色合いがやばいです⭐︎めちゃくちゃおすすめです(^-^)

●サイズ

表記サイズ M size(かなり大きめのサイズ感です。採寸をご確認下さいませ。)

全て平置きで

着丈 約72cm

身幅 約63cm

肩幅 約54cm

袖丈 約63cm

※素人採寸の為、多少の誤差はご容赦下さいませ。

●状態

多少使用感はございますが特に目立つダメージはありません。まだまだカッコよくご着用頂けます^ - ^

⭐︎皆さまのご購入、お待ちしております☆

カラー···オレンジ

柄・デザイン···刺繍

素材···ボア

フード···フードあり(取外し可)

襟···スタンドカラー

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ピュアプレイヤーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

