大きくお値下げいたしました。

ご検討よろしくお願いいたします

KANEMASA カネマサ

を出品いたします。

今年の4月に購入、1日のみの着用ですので、特に汚れや傷もなく美品です。

サイズは2 (M)

リニューアルされた23SSモデルです。

人気セレクトショップ+81でも完売しております。

ご興味のある方、よろしくお願いいたします。

46Gというスーパーハイゲージでタイプライターという織物の高密度平織組織を実現。

ストレッチ性が高く、一度着ると止められない着心地、そして着用時の形態変化も少なく、イージーケア性も高い。ハリ感、光沢感、イージーケアを持ち合わせたKANEMASAにしかできないニュースタンダード生地。

極太すぎず両サイドのポケットも削ぎ落とし生地の膨らみがわかりやすい太さに設計。

Color BLACK

Detail

COTTON47% POLYESTER53%

KANEMASA(カネマサ)

本質的な部分で、良いモノ、美しいモノ、歴史ある普遍的なモノに価値を⾒出し、洗練されたニュースタンダードなスタイルを提案。確固たる美意識から⽣まれる"⾃由な価値観"と"品質の良さ"を、お客様に提供します。

カラー···ブラック

素材···コットン

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

