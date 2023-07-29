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【美品】エメラルド＋ダイヤリング 0.25ct/ 0.12ct 12号
【豪華デザイン】輝くオーバルカット モアサナイト ダイヤ リング K18WG
美品 ダイヤモンド ハーフエタニティ リング K18PG A01061
神秘なグリーンのエメラルドに、ダイヤの寄石が囲み、豪華さと贅沢さを感じます。
k18パール リング
自分へのご褒美やプレゼントにいかがでしょうか♪
★絶品★K18 1ct UPハートシェイプ ルビー リング
美品 K18WG グリーングロッシュラーガーネット計0.22ct リング 指輪
・pt 900
天然アメジスト 天然ダイヤモンド デザインリング K18
・ダイヤ 0.12ct
K18インペリアルトパーズリング1.50ct
・エメラルド 0.25ct
【JIL SANDER】リング Sサイズ
・サイズ 12号
canal4℃ k10 PG ペリドット ハートカット リング 11号
・重量 3.7g
限定 値下げ 【 Pt 900 】 アメジスト プラチナ リング 7号 【指輪】
k18 アーカー ダイヤモンドリング 0.04ct
付属品なし
４℃☆K18エメラルドファッション指輪☆ＵＳＥＤ品☆中古品☆
超音波洗浄&磨き上げクリーニング済み
新品同様♡TIFFANY♡ティファニー♡k18鍵♡揺れるキー♡リング
カルティエ1895ソリテール(本当に未使用)2023年1月より値上げしています。
★注意事項★
クリスチャン ディオール♡ミミウィ K18 リング
商品は全て百貨店・正規店・ブランドショップ・質屋・古物業者競市などで購入しており100%正規品となりますのでご安心ください。
TOMWOOD トムウッド イヤーカフ
中古品としてのご理解を頂くと同時に、トラブルを避けるため神経質な方のご購入はお控え頂きますようお願い致します。
ヴィンテージ シルバー925 リング 大粒 ジルコニア
✴︎極美品 K18 18金 王冠 0.18ct ダイヤ デザイン ゴールド リング
管理番号 J99
SWAROVSKI社製 リング 10.5号 メルメラシリーズ クリスタル
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
ローリーロドキン リング YG
4℃,K10 ホワイトゴールド,石付リング #6 指輪
NOIR DE POUPEE K10 YG ダブルライン ピンキーリング 3号
KEKO様 専用 CHANEL 3連リング 訳あり
PT900 プラチナ ダイヤモンドリング 指輪 ブルーダイヤ
【美品】エメラルド＋ダイヤリング 0.25ct/ 0.12ct 12号神秘なグリーンのエメラルドに、ダイヤの寄石が囲み、豪華さと贅沢さを感じます。自分へのご褒美やプレゼントにいかがでしょうか♪・pt 900・ダイヤ 0.12ct・エメラルド 0.25ct・サイズ 12号・重量 3.7g付属品なし 超音波洗浄&磨き上げクリーニング済み★注意事項★商品は全て百貨店・正規店・ブランドショップ・質屋・古物業者競市などで購入しており100%正規品となりますのでご安心ください。中古品としてのご理解を頂くと同時に、トラブルを避けるため神経質な方のご購入はお控え頂きますようお願い致します。 管理番号 J99
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目立った傷や汚れなし
注目ショップ 【美品】エメラルド＋ダイヤリング 0.25ct/ 12号 0.12ct リング
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25分钟前
注目ショップ 【美品】エメラルド＋ダイヤリング 0.25ct/ 12号 0.12ct リング
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15,680
(税込) 送料込み
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リング
【美品】エメラルド＋ダイヤリング 0.25ct/ 12号 0.12ct
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eb0ddb797f65
1921
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