商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド コンバース 商品の状態 やや傷や汚れあり

世界に100足だけのレア度MAXコレクターさんがガメてますから、世に出ることはないんじゃないでしょうか。サイズはUS8.527センチだと思います。GOODサイズ!!色々あって、箱がへしゃげたり、箱無しもあります。箱は破れてたりします(T_T)もちろん未使用品です。内容物は一枚目か八枚目を参考下さい。QANTAS箱有り、超美品BRITISH AIRLINE箱有り、右足シミあり 左側足超美品CATHAY PACIFICとSWISS2足とも、両足シミ、変色ありFINNAIR超美品AmericanAirline左側のみシミあり 右足超美品Serial 00080スニーカー型...ハイカットALL STAR十数年 クローゼットに保管していたスニーカーになります。写真と実物では、色合いが違う場合があります。ご理解のある方のご購入お願いいたします。ご不明な点はご質問下さい。

