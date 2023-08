【正規販売店】 美品　TOSHIBA 2018年製 32型 液晶テレビ テレビ

ご覧いただきありがとうございます。

パナソニック 32V型 液晶テレビ ビエラ TH-32ES500-Wハイビジョン



ジャンク LG 55型 4Kチューナー内蔵 液晶 テレビ 55UQ8000PJC

TOSHIBA 2018年製 32型 液晶テレビ32S22の出品になります。

SONY 放送・業務用モニターMD-1510W 15型業務用ベーシックモデル



シャープ 50V型 4K液晶テレビ AQUOS 4T-C50AH2 2019

テレビ枠の保護シールは購入時のまま付いています。

TCL 32V型 Smart対応 フルハイビジョン 液晶テレビ 32S5200A



美品TCL 32型 ハイビジョン スマートテレビ(Android TV)綺麗

全体的にキズ少ないですが、中古品に理解のある方宜しくお願いします。

SONY液晶テレビ 49インチ BRAVIA KJ-49X8000E



FUNAI 32型テレビ リモコン付き

【付属品】

パナソニック プライベート・ビエラ UN-19F8D



TOSHIBA REGZA 43M520X

・TV本体

パナソニック43V型 デジタルハイビジョン液晶テレビ TH-43EX750

・電源コード

Hisense ハイビジョンLED液晶テレビ 50型

・純正リモコン

即日受渡❣️送料込40型液晶テレビHDMI×外付けHDD端子付18500円

・MiniB-CASカード

#7088 SHARP テレビ LC-24P5 2017年製



【最終値下げ!!】録画機能付きポータブルTV

【商品説明】

2021年製 ハイセンス40V型液晶テレビ 外付けHDD録画対応 40A30G



パナソニック ビエラ ポータブル地上デジタルテレビ SV-ME5000

・独自の高画質映像処理エンジン「レグザエンジンファイン」を搭載した32V型液晶テレビ。精細でクリアな映像を表示し、番組表を高速起動する。

お値引き、ご相談ください。9インチ録画機能付き地上デジタルポータブル液晶テレビ

・地上/BS・110度CSデジタル放送用チューナーをそれぞれ2基搭載し、別売りのUSBハードディスクを接続すれば録画中に他チャンネルの番組を視聴できる。

日立 Wooo L26-H03B [26V型 ブラック] 液晶テレビ 薄型テレビ

・ゲーム操作時に感じる映像の遅れを短縮する「ゲームダイレクト」、リモコンで外部機器を操作する「レグザリンク・コントローラ」機能を搭載。

SHARP AQUOS LC-22K30-B リモコン付き



SONY 液晶テレビ KJ-55X9350D サイドスピーカー

【スペック】

SHARP AQUOS AJ1 4T-C50AJ1



RCA 43型 チューナーレス 4K LED液晶テレビRCA-43N1

2018年製

液晶カラーテレビ 42型 SHARP シャープ AQUOS LC-42ES50

S/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

REGZA 42Z2 液晶カラーテレビ レグザ

HIGH DYN. RANGE_ST: NO HDR

OVER TIME 13.3インチポータブルテレビ OT-FT133AK

LEDバックライト有

ET1714番⭐️HisenseハイビジョンLED液晶テレビ⭐️

LED種類: ダイレクトフルLED

ハイセンス65型テレビ(2022年式)本日のみ大特価

NETFLIX: NO NETFLIX

HiKOKI(ハイコーキ) コードレスラジオ付テレビ UR 18DSML

WEB CONTENT ACC: NO WEB CONTENT

シャープ 32V型 液晶 テレビ 2018年製

color: BLACK

専用 三菱 32型 液晶テレビ BD HDD内蔵 LCD-A32BHR10

アスペクト比: 16:9

シャープ アクオス 40V型 40インチ LED液晶テレビ LC-40H7

イーサネット端子有

Panasonic ビエラ ハイビジョン液晶テレビ【39型】

ディスプレイタイプ: LCD(液晶)

sony KJ-65A8F 65型 有機EL

ハイビジョン対応: ハイビジョン

LG LED テレビ 4K 43UK6300PJF 43型 2018年製

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有

44名古屋市等送料無料★フナイ 32型 テレビ FL-32H2010 19年製

外付けHDD対応有

新品)シャープ42型液晶テレビ4KSHARP4T-C42DJ1 BLACK

多段階評価2014カラーTV: 3

【訳あり】SHARP AQUOS クアトロン LC-52LX3

画素数クラス別(横): 1024−1366

チューナーレステレビ 24V型 androidTV搭載/無線LAN内

画素数クラス別(縦): 720−1024

SONY ソニー ブラビア 65型 ジャンク

画面サイズ・クラス別3: 31−36インチ未満

GAOMON 液タブPD2200 21.5インチ

画面サイズ・クラス別4: 32インチ

DMM.make DKS-4K43DG3

省エネ基準目標年度: 2012年度

液晶テレビ AQUOS 32型 2018年製 録画セット

電源タイプ: ACタイプ

●値引●フナイHDD対応裏番組録画Wチューナ搭載有線LANネットワーク

高速液晶表示: 60ヘル

商品の情報 商品のサイズ 32~37インチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。TOSHIBA 2018年製 32型 液晶テレビ32S22の出品になります。テレビ枠の保護シールは購入時のまま付いています。全体的にキズ少ないですが、中古品に理解のある方宜しくお願いします。【付属品】・TV本体・電源コード・純正リモコン・MiniB-CASカード【商品説明】・独自の高画質映像処理エンジン「レグザエンジンファイン」を搭載した32V型液晶テレビ。精細でクリアな映像を表示し、番組表を高速起動する。・地上/BS・110度CSデジタル放送用チューナーをそれぞれ2基搭載し、別売りのUSBハードディスクを接続すれば録画中に他チャンネルの番組を視聴できる。・ゲーム操作時に感じる映像の遅れを短縮する「ゲームダイレクト」、リモコンで外部機器を操作する「レグザリンク・コントローラ」機能を搭載。【スペック】2018年製S/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナHIGH DYN. RANGE_ST: NO HDRLEDバックライト有LED種類: ダイレクトフルLEDNETFLIX: NO NETFLIXWEB CONTENT ACC: NO WEB CONTENTcolor: BLACKアスペクト比: 16:9イーサネット端子有ディスプレイタイプ: LCD(液晶)ハイビジョン対応: ハイビジョン地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有外付けHDD対応有多段階評価2014カラーTV: 3画素数クラス別(横): 1024−1366画素数クラス別(縦): 720−1024画面サイズ・クラス別3: 31−36インチ未満画面サイズ・クラス別4: 32インチ省エネ基準目標年度: 2012年度電源タイプ: ACタイプ高速液晶表示: 60ヘル

商品の情報 商品のサイズ 32~37インチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

43V型 4K 液晶テレビ LE-431T4KT 外付け録画対応SONY BRAVIA KJ-49X7000D 4K液晶2017年製一都三県限定 配送設置無料 液晶テレビ 49インチ PanasonicP@R72.様 SHARP LED AQUOS 40型 テレビ LC-40J9手渡しのみ SHARP AQUOS LC-52SE1【2371】希少!動作品! 日立ポータブルカラーテレビ ブラウン管テレビ98年製美品 TOSHIBA 2018年製 32型 液晶テレビFUNAI 液晶テレビ FL-43U3130 2021年製 43V型 k0225【録画HDD &Fire tv Stick付属】2021年製 32型液晶テレビ