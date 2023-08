New battery OK . Motion OK . Cleaning OK.

─────◻️状態◻️─────

大きな傷や汚れはありません、小傷は少なく全体的に綺麗です。

ガラスは綺麗です。メッキがやや薄くなっている箇所があるので神経質な方はお控えください✩.*˚

動作は問題なく良好です。

本体のみ。腕周りは17.6cm。

こちらフォロー割引対象外です。

#古倉時計 #古倉時計ChristianDior

────◻️お手入れ◻️────

✔️超音波洗浄OK

✔️磁気抜き処理OK

✔️アルコール除菌OK

✔️ムーブメント、正規の物確認OK

✔️新品電池交換OK(2023年/4月)

─────◻️詳細◻️─────

■外観状態 本体 『全体的に綺麗』

ベルト『比較的綺麗』

ガラス『ほぼ傷なし』

■ケースSize 『約26mm』

■ベルトSize 『約17.6cm』

■備考 『許可証の元 古物市場購入』

⚠️即購入OK

アクセサリー/ブレスレット/ヴィンテージ

/バングル/ジュエリー/ブランド品

:2023/d100

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 やや傷や汚れあり

