ご覧いただきありがとうございます✨

新品未着用 ラルフローレン リネンシャツ 人気のホワイト



フォロワー様、リピーター様、お値引き対応させていただいておりますので、

是非プロフィール欄ご一読のうえ、コメントお待ちしております✨

――――――――――――

ADAM ET ROPE'

7分袖ブラウス

――――――――――――

ふんわりボリューミーなシルエットが女性らしさを引き立てるブラウス。

シルキーな光沢とシアー感が上品さをプラスしてくれます。

すっきりとしたストライプ柄が涼しげでクリーンな印象の一枚。

襟元はシャーリングネックのデザインに仕上げ、ふんわりとしたギャザーは程よいボリューム感が絶妙です✨

5分丈のバルーンスリーブは腕を華奢に見せ、女性らしい優しい印象をプラスしてくれます。

シワになりにくく、ご自宅手洗い可能なイージーケアも嬉しいポイント♪

空気をはらんだようなしなやかなシルエットが涼しげで、これからの季節に向けて快適に着こなせます◎

オンオフ問わず、大活躍間違いなしの一枚です✨

他にも出品しております♪♪

#Dokiセレクト

◆サイズ表記

―

◆サイズ(平置)

身幅:57.5

着丈:63.5

ゆき:55.5

素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。

◆素材

ポリエステル 62%

コットン 38%

◆カラー

キナリ

◆状態

【参考価格:14,580円】

特にダメージ等はなくキレイです。

スペアボタン付き。

商品のキズ汚れなどは出来る限り、チェックしていますが、見落としなどがある可能性があります。

あくまで中古品であり、素人保管・自宅保管の為、ご理解ある方のみご検討よろしくお願い致しますm(_ _)m

即購入、大歓迎です。

ご質問等ございましたら、お気軽にコメントください☆

#アーバンリサーチ

#ジャーナルスタンダード

#IENA

#Spick&Span

#SHIPS

#ユナイテッドアローズ

カラー...イエロー、ベージュ

袖丈...七分袖

柄・デザイン...無地

素材...コットン

季節感...春, 夏, 秋

トップス ブラウス 半端袖 綿 ウォッシャブル イージーケア ナチュラル カジュアル シンプル リラクシー フェミニン レイヤード ニュアンス ベーシック きれいめ オフィス デート 美品 人気 定番 送料無料

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アダムエロペ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

