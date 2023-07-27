代引き手数料無料 イニエスタ 契約更新 数量限定記念ユニフォーム スポーツ選手

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イニエスタ選手が契約更新をした際の記念に作られたユニフォームです。数量限定でもう手に入りません！シリアルナンバー入りの専用ボックスに入っています。サイズは2XLです。よろしくお願いします。#サッカー#jリーグ#ヴィッセル神戸#イニエスタ#ユニフォーム#限定#シリアルナンバー

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