ENFOLD Taffeta mods dress

【定価】64900円

エンフォルドの傑作、ウェストや裾のチュールを紐で調節ができ、ワンピースのフォルムをその日の気分や、ご自身の体型に合わせてカスタムできるレイヤードのワンピース。

【素材】ナイロン100%

【製造国】日本

ワンピースとしても、ボタンを開けてスプリングコートとしても着回し可能。また上半身のボタンを解いて、ブルーのロングスカートとしても着用できます。

ウエストと裾がドロストできるようになっており、気分や体型に合わせた着こなしを楽しめます。

軽い生地のため、春夏は1枚で活用し、冬は中にハイネックのインナーなどを入れ、さらにカラーのロングスカートを合わせるとワンピースの裾からチラッと別の色が見えて、おしゃれなイメージで着用できる春夏秋冬万能のアイテムです。

※ 一部フロントの内側裾に黒ずみが発見されました。写真でご確認の上ご了承頂けた際にご購入ください☺︎

洗ったら落ちる可能性もあります。

着用例)

秋冬、→ インナーにハイネックのニット

上からワンピースをはおり、中に赤や白やゴールドといったカラーのロングスカートを合わせる

春夏→ 1枚で、あるいは上半身をオープンにして、上は白いブイネックカットのシャツなどをシンプルに合わせ、クシャっした素材のボリュームスカートとして着用

生産が少なく、なかなか二次流通にも出ないものなので、探していらした方はぜひ。

自身も着用を続行も考えているため、大幅な価格変更は難しいですが、とても気に入って、ぜひ購入したいと言う方からのご相談はお受けしたいと思っています。

胸とスカートの裾には刺繍が施されていて可愛いです。



#エンフォルド #HYKE ミュベール #ロク #バーニーズニューヨーク #ケイニノミヤ #sacai #enfold #nagonstans #HYKE#sacai#スプリングコート#ナイロンコート#ギャザー#dress#ワンピース#ネイビー#ジャケット#roku #fumikauchida #mame

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド エンフォルド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

