【アイテム】

【サイズ】

着丈72

身幅62

肩幅48

袖丈60

※素人寸法(平置き)のため多少の誤差はご了承ください。

【色.柄】

チェック

【素材】

レザー

【商品状態ランク】

abランク

Sー未使用orほぼ新品同様の状態

SA-使用感が限りなく少なく綺麗な状態

Aー使用感が少なく比較的程度の良い状態

AB-目立たないが多少の傷や汚れのある状態

Bー多少の傷や汚れのある状態

BC-傷や汚れがあるものの使用に問題のない状態

Cー大きな傷や汚れのある状態

Dージャンク品

※当店独自のランクです。

【状態】

希少な黒ダク80sのシャツです。

かなりの、掘り出しだとおもわれるよもはをらあ

【配送】

簡易包装で基本1〜2日で発送いたします。

都合上、遅れる場合がございますのでご了承ください。

【購入先】

ブランド品を扱っている大手リサイクルショップ

※日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

※正規品であることを確認しておりますのでご安心下さい

ご質問等ありましたらご気軽にお問い合わせください^_^

よろしくお願いします!

管理番号:0616-0715-4378-29

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

