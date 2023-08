激安正規 TATTOO STUDIO YAMADA キャップ　ヴィンテージ キャップ

まひろ様専用

made in usaのキャップに

のオリジナルのデザインを落とし込んだ

刺繍キャップになります。

バイカー、アメカジ、オールドファッションに決まる

Simple is Bestのキャップです。

ブランド : カリヘッドウェア

tattoo studio yamada のレンさんが着用している

ナイロンキャップと同ボディのキャップになります。

キャップのツバは自分でお好みの角度に調整してお使いいただけます。

カラー : オレンジ(残り2点)

Made In U.S.A

新品未使用

商品説明: アメリカの帽子メーカーのCali Headwear(カリヘッドウェア)のナイロンのキャップです。5パネルでバイザーはフラットのタイプです。かぶりの深さはミドルのタイプです。スナップバックで調整可能です。

こちらの商品はナイロンキャップの為、通気性が良く蒸れにくい素材になっているので扱いやすいアイテムとなっております。

発送方法 : コンパクトに梱包して発送させて頂きます。

#StacyRabbit

#Redwood

#Valenciatown

#LOLLAPALOOZA

#JENNY

#HarleyDavidson

#PANHEADS

#KNUCKLEHEAD

#SHOVELHEAD

#INDUSTRIAL

#GOODOLDPRODUCTS

#RADIALL

#ELRADIALL

#CALEE

#トラッカーキャップ

#TrackingoftheSurvivor

#ナイロンジャケット

#キャリー

#タトゥースタジオヤマダ

#tattoostudioyamada

#ヤマダレン

#山田レン

#オモシーチャンネル

#バンダナ

#トラッカーウォレット

#キーチェーン

#CHALLENGER

#東洋エンタープライズ

#Lee

#チャンピオン

#ラングラー

#ヴィンテージ

#刺繍

#ワッペン

#アメリカ

#USA

#パッチ

#古着

#キャップ

#Gold

#oldjoe

#オールドジョー

#シュガー

#90s

#80s

商品の情報 ブランド キャリー 商品の状態 新品、未使用

