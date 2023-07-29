数々の賞を受賞 NIKE BLAZER LOW SACAI KAWS REED 28cm スニーカー

商品名：sacai × KAWS × Nike Blazer Low Reed 28cm
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サイズ：28cm US 10
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状態：新品、未使用品、タグ付き
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スタイルコード: DM7901-400
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発売予定日: 2021年11月27日
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購入先：SACAI オンライン
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商品の情報
|商品のサイズ
|28cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用
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商品名：sacai × KAWS × Nike Blazer Low Reed 28cmサイズ：28cm US 10状態：新品、未使用品、タグ付きスタイルコード: DM7901-400販売価格: $160 / 17,050円（税込）発売予定日: 2021年11月27日購入先：SACAI オンライン
商品の情報
|商品のサイズ
|28cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用