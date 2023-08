カラー···ブルー

柄・デザイン···無地

袖丈···七分袖

季節感···春、夏、秋、冬

ameri vintageのtrinity jkt dress ワンピース

Sサイズです。

1回のみ着用しました。とても美品です。

ベルトも付属しています。

※ベルトは少し線が入っています。

※返品は不可です。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アメリヴィンテージ 商品の状態 未使用に近い

