【公式】 【新品未開封】秘密結社holoX 1周年記念　holoXer専用パーカー&証明書 その他

新品未開封
rx93ffνガンダム 超合金
プリキュア アートボード アクリル アクスタ プレシャス デリシャス デリプリ
ホロライブプロダクション所属「秘密結社holoX」の1周年記念商品です。
一番くじ ゼルダA賞 マスターソードライト
いたずら教室 野球の虫
記念グッズ
★非売品バッジ アストロガンガー 飯塚昭三/田中英二先生/ナック/東芝
・holoXer 専用パーカー
【新品未開封】秘密結社holoX 1周年記念 holoXer専用パーカー&証明書
サイズ：フリーサイズ（身丈約81cm/身幅約68cm/肩幅約58cm/袖丈約63cm）
セーラームーン カード
素材：綿
ドラゴンボール ギガンティック ブルマ
超レア！スラムダンク筆記ケース
・holoXer 証明書
※値下げ※呪術廻戦 Blu-ray全巻セット アニメイト特典付き
サイズ：証明書/約H54×W85.5mm
6\19まで値下げ【セル画】機動警察パトレイバー 後藤隊長 シバシゲオ 貴重
封筒/H110×W160mm
THE FIRST SLUM DUNK 湘北ジャージ（新品未開封）XL 即日発送
素材：証明書/PVC（プラカード）
dmmスクラッチ A賞 千切豹馬 ブルロ ブルーロック ユニフォーム風Tシャツ
封筒/紙
専用ポケモンフルカラーコレクションA&Bタイプ
刀剣乱舞 ファミリーマート グラス
僕のヒーローアカデミア 体操着モデル 腕時計
新品未開封ホロライブプロダクション所属「秘密結社holoX」の1周年記念商品です。記念グッズ・holoXer 専用パーカー サイズ：フリーサイズ（身丈約81cm/身幅約68cm/肩幅約58cm/袖丈約63cm） 素材：綿・holoXer 証明書 サイズ：証明書/約H54×W85.5mm 封筒/H110×W160mm 素材：証明書/PVC（プラカード） 封筒/紙