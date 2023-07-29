【公式】 【新品未開封】秘密結社holoX 1周年記念　holoXer専用パーカー&証明書 その他

新品未開封

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ホロライブプロダクション所属「秘密結社holoX」の1周年記念商品です。

一番くじ ゼルダA賞 マスターソードライト



いたずら教室 野球の虫

記念グッズ

★非売品バッジ アストロガンガー 飯塚昭三/田中英二先生/ナック/東芝

・holoXer 専用パーカー

【新品未開封】秘密結社holoX 1周年記念 holoXer専用パーカー&証明書

サイズ：フリーサイズ（身丈約81cm/身幅約68cm/肩幅約58cm/袖丈約63cm）

セーラームーン カード

素材：綿

ドラゴンボール ギガンティック ブルマ



超レア！スラムダンク筆記ケース

・holoXer 証明書

※値下げ※呪術廻戦 Blu-ray全巻セット アニメイト特典付き

サイズ：証明書/約H54×W85.5mm

6\19まで値下げ【セル画】機動警察パトレイバー 後藤隊長 シバシゲオ 貴重

封筒/H110×W160mm

THE FIRST SLUM DUNK 湘北ジャージ（新品未開封）XL 即日発送

素材：証明書/PVC（プラカード）

dmmスクラッチ A賞 千切豹馬 ブルロ ブルーロック ユニフォーム風Tシャツ

封筒/紙

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

新品未開封ホロライブプロダクション所属「秘密結社holoX」の1周年記念商品です。記念グッズ・holoXer 専用パーカー サイズ：フリーサイズ（身丈約81cm/身幅約68cm/肩幅約58cm/袖丈約63cm） 素材：綿・holoXer 証明書 サイズ：証明書/約H54×W85.5mm 封筒/H110×W160mm 素材：証明書/PVC（プラカード） 封筒/紙

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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