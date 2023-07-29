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【公式】 【新品未開封】秘密結社holoX 1周年記念　holoXer専用パーカー&証明書 その他

商品の説明

新品未開封
rx93ffνガンダム 超合金

プリキュア　アートボード　アクリル　アクスタ　プレシャス　デリシャス　デリプリ
ホロライブプロダクション所属「秘密結社holoX」の1周年記念商品です。
一番くじ　ゼルダA賞　マスターソードライト

いたずら教室 野球の虫
記念グッズ
★非売品バッジ　アストロガンガー　飯塚昭三/田中英二先生/ナック/東芝
・holoXer 専用パーカー
【新品未開封】秘密結社holoX 1周年記念　holoXer専用パーカー&証明書
　サイズ：フリーサイズ（身丈約81cm/身幅約68cm/肩幅約58cm/袖丈約63cm）
セーラームーン カード
　素材：綿
ドラゴンボール　ギガンティック　ブルマ

超レア！スラムダンク筆記ケース
・holoXer 証明書
※値下げ※呪術廻戦　Blu-ray全巻セット　アニメイト特典付き
　サイズ：証明書/約H54×W85.5mm
6\19まで値下げ【セル画】機動警察パトレイバー　後藤隊長　シバシゲオ　貴重
　　　　　封筒/H110×W160mm
THE FIRST SLUM DUNK 湘北ジャージ（新品未開封）XL 即日発送
　素材：証明書/PVC（プラカード）
dmmスクラッチ　A賞　千切豹馬　ブルロ　ブルーロック　ユニフォーム風Tシャツ
　　　　封筒/紙

専用ポケモンフルカラーコレクションA&Bタイプ

商品の情報

商品の状態新品、未使用

刀剣乱舞　ファミリーマート　グラス

僕のヒーローアカデミア　体操着モデル　腕時計
新品未開封ホロライブプロダクション所属「秘密結社holoX」の1周年記念商品です。記念グッズ・holoXer 専用パーカー　サイズ：フリーサイズ（身丈約81cm/身幅約68cm/肩幅約58cm/袖丈約63cm）　素材：綿・holoXer 証明書　サイズ：証明書/約H54×W85.5mm　　　　　封筒/H110×W160mm　素材：証明書/PVC（プラカード）　　　　封筒/紙

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商品の状態新品、未使用

【公式】 【新品未開封】秘密結社holoX 1周年記念　holoXer専用パーカー&証明書 その他

20分钟前

【公式】 【新品未開封】秘密結社holoX 1周年記念　holoXer専用パーカー&証明書 その他

¥19,999 ¥14,999

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20d94966

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20d94966
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秘密結社holoX 1周年記念

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秘密結社holoX 1周年記念 – hololive production official shop

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