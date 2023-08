■商品ブランド:Ray-Ban サングラス

レイバン/サングラス/偏光/メンズ/レディース/エリカメタル



Zoff×UNITED ARROWS サングラス

■シリアル:RB3026

新品 hyde着 FC 限定 グルグル サングラス



EYEVAN アイヴァン アイバン サングラス

■サイズ:画像参照【写真4枚目】

人気品! MOSCOT MILTZEN ミルゼン 46 22 145 ブラック黒

フロント→148ミリ

YUICHI TOYAMA U-074W 眼鏡



スミス SMITH Lowdown 2 CORE マットブラック

■商品ランク:A

BALENCIAGAサングラス ケース付 メンズ レディース バレンシアガ



レイバンジャパン 正規 サングラス RB2132F-601R5 保証書付属

状態

epokheサングラス

商品は未使用品として購入したものなので非常にきれいですが、新品をお求めの方はご遠慮くださいませ!

ayame FOCUS アヤメ フォーカス



Cubitts メガネ サングラス Panton

●レンズ:G15、シール付き

【みみ様専用】arnette Hot Cakes アーネット ホットケーキ レア

【遮光レンズ】

OLIVER PEOPLES Limited Edition 505 MBK 雅



RayBan B&L W2466 希少 廃盤モデル②

●フレーム:良好

新品Gentle Monsterジェントルモンスター Lilit 01K

【メタルゴールド】

Ray-Banサングラス クラブラウンド RB4246 901 51サイズ



alain mikli 5018 アランミクリ

●テンプル:良好

-Banニューウェイファーラー 2132 偏光レンズ ラバー加工 極美品 即配送

【浮きなし美品】

【定価】38,500円yellows plus kemp



登坂広臣着用ジェントルモンスターGentle Monster Lang 01

●鼻当て:良好

Louis Vuitton Palm Tree パームツリー サングラス



新品正規品 レイバン RB5154 2077 クラブマスター ブルーレンズ付



シャネル サングラス サイズ 60◻︎17 130

●付属品:あり

Few by NEW. F5 Black ブラック C1

【ケース・クロス新品】

オークリーレーダーロック



値下新品 ジェントルモンスター Rococo 01 メガネ

●購入場所

A224 プラダ PRADA サングラス

JBAブランドオークションにて購入

HUAWEI×GENTLE MONSTER Eyewear II LANG

【真贋済み・要資格免許】

TOM FORD トムフォード 眼鏡



【極上イタリア製】GIVENCHY サングラス スクエア オールドジバンシー

※トップガンで同じみのアビエイター♪

BURBERRY バーバリー メンズ メガネ フレーム B2383TD-3316

世界に知らしめた定番モデル★

グッチ Gucci サングラス UVカット メンズ

新品価格24000円

新品✨TOM FORD トムフォード サングラス ブラック ウェリントン



オークリー サングラス2個セット PRISMレンズ

他にも多くのサングラス取扱っております☆

KOO Supernova ホワイト/ターコイズ



bjクラシック s 821 サーモント

↓↓↓↓

JACQUES MARIE MAGE ジャックマリーマージュ ドゥヴォー

#ウッチストアのRayBan全商品

CHANEL シャネル COCOマーク サングラス



クリスチャンディオール サングラス Christian Dior レディース

フォローして頂ければ、価格帯に応じたお値引きございます☆(プロフィール参照)

【美品】NSH Milk Brownレンズ ⚡︎ Open.my way ⚡︎



No.1704-メガネ Ray-Ban×フェラーリ【フレームのみ価格】

↓↓↓↓

【EYEVAN】ティアドロップ メガネ ヴィンテージ

#ウッチストアのサングラス・メガネ

レイバン正規品/RX5345D-2000黒ぶち/ブルーカットSKYレンズ/だて



Ray-Ban WAYFARER B&L 5022



サムライ翔 Y322 #2 SAMURAI SHO 哀川翔 サングラス

他サイトでも販売をしておりますので、急な削除等ご理解頂けますと幸いです。

ブルーカット伊達付 RayBanレイバン RB7216-8210-51 木村拓哉



10eyevan No6 III FR(46) 1002s ブラックフレーム



Gentle Monster ジェントルモンスター サングラス Lang

届いた商品が万が一壊れていたり、おかしい場合は遠慮なくおっしゃって下さい!

23SS balenciaga Spike バイカースタイル サングラス



【美品】 フランス製 ヴィンテージ メガネ サングラス

中古商品となりますので、小さなスレ、キズなどある場合がございます、ご理解頂ける方のみご購入をお待ちしております。

オークリー ジョウブレイカー oakley jawbreaker



Lesca⭐︎FANA

几帳面な方は、ご購入をお見送りくださるとありがたいです!

Eyevol BERGMAN アイヴォル アイウエア 48



ポーター×オークリー 別注テンプル・別注ケース 【新品・未使用】

購入後に思っていた物と違う、イメージと違うといった内容での返品はお受け出来ません

hugo boss carrera ビンテージ カレラ ヒューゴボス サングラス

m(_ _)m

M-25 (純正ケース付)



EFFECTOR fuzz エフェクター ファズ べっこう べっ甲 ブラウン

コメント、質問等大変有難いのですが、様々な商品がありますので、正確に答えられないこともありますがご理解頂けると助かります。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

■商品ブランド:Ray-Ban サングラス■シリアル:RB3026■サイズ:画像参照【写真4枚目】 フロント→148ミリ■商品ランク:A状態商品は未使用品として購入したものなので非常にきれいですが、新品をお求めの方はご遠慮くださいませ!●レンズ:G15、シール付き【遮光レンズ】●フレーム:良好【メタルゴールド】●テンプル:良好【浮きなし美品】●鼻当て:良好●付属品:あり【ケース・クロス新品】●購入場所JBAブランドオークションにて購入【真贋済み・要資格免許】※トップガンで同じみのアビエイター♪世界に知らしめた定番モデル★新品価格24000円他にも多くのサングラス取扱っております☆ ↓↓↓↓ #ウッチストアのRayBan全商品フォローして頂ければ、価格帯に応じたお値引きございます☆(プロフィール参照) ↓↓↓↓ #ウッチストアのサングラス・メガネ他サイトでも販売をしておりますので、急な削除等ご理解頂けますと幸いです。届いた商品が万が一壊れていたり、おかしい場合は遠慮なくおっしゃって下さい!中古商品となりますので、小さなスレ、キズなどある場合がございます、ご理解頂ける方のみご購入をお待ちしております。几帳面な方は、ご購入をお見送りくださるとありがたいです!購入後に思っていた物と違う、イメージと違うといった内容での返品はお受け出来ませんm(_ _)mコメント、質問等大変有難いのですが、様々な商品がありますので、正確に答えられないこともありますがご理解頂けると助かります。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

【新品】レイバン RB2140F 1334G3 52サイズ 偏光ウェイファーラーメガネ トムフォード フルリム マットブラック メタル クローム サーモント 黒美品☆ BJクラシック コレクション COM-510N NT 48 グリーンZeal 偏光 サングラスayame FOCUS black BKch!iii×金子眼鏡 メガネ chiiiibagEYEVAN7285 340(46) col.301サンローラン サングラス専用 レスザンヒューマン PURPLE col.072Limitedayame hex