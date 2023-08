ソニー FE 70-200mm F2.8 GM OSS(SEL70200GM)

ブランド:SONY α(ソニー) G Master

発売日:2016/09/30

レンズタイプ:ズーム

焦点域:中望遠 望遠

光学ズーム:2.85倍

フォーカス:オートフォーカス

マウント:ソニーE

対応センサーサイズ最大:フルサイズ

焦点距離(ワイド):70.0mm

焦点距離(テレ):200.0mm

開放F値:2.8F

最短撮影距離(m):0.96m

交換レンズ特徴:三脚座 円形絞り

手ブレ補正:あり

防塵/防滴:防滴 防塵

フィルター装着可否:装着可能

フィルター径:77.0mm

寸法(最大径):88.0mm

寸法(長さ):200.0mm

質量(g):1480.0g

色:ホワイト系

確認の為開封しております。

素人による保管ですので、気になる方はお控えくださいませ。

発送や受取

ゆうゆうメルカリ便にて発送いたします。

落札後、送料をご連絡いたしますので送料ご確認いただいてからのお支払いをお願いいたします。

また、他の発送希望でしたらお気軽にお申し付けください。できる限り対応いたします。

手渡し可能です。

東京都葛飾区にて手渡しいたします。

手渡しの場合送料かかりません。

よろしくお願いいたします。

ソニー FE 70-200mm F2.8 GM OSS(SEL70200GM)新品 未使用ブランド:SONY α(ソニー) G Master発売日:2016/09/30レンズタイプ:ズーム焦点域:中望遠 望遠光学ズーム:2.85倍フォーカス:オートフォーカスマウント:ソニーE対応センサーサイズ最大:フルサイズ焦点距離(ワイド):70.0mm焦点距離(テレ):200.0mm開放F値:2.8F最短撮影距離(m):0.96m交換レンズ特徴:三脚座 円形絞り手ブレ補正:あり防塵/防滴:防滴 防塵フィルター装着可否:装着可能フィルター径:77.0mm寸法(最大径):88.0mm寸法(長さ):200.0mm質量(g):1480.0g色:ホワイト系ソニー FE 70-200mm F2.8 GM OSS(SEL70200GM)ブランド:SONY α(ソニー) G Master発売日:2016/09/30レンズタイプ:ズーム焦点域:中望遠 望遠光学ズーム:2.85倍フォーカス:オートフォーカスマウント:ソニーE対応センサーサイズ最大:フルサイズ焦点距離(ワイド):70.0mm焦点距離(テレ):200.0mm開放F値:2.8F最短撮影距離(m):0.96m交換レンズ特徴:三脚座 円形絞り手ブレ補正:あり防塵/防滴:防滴 防塵フィルター装着可否:装着可能フィルター径:77.0mm寸法(最大径):88.0mm寸法(長さ):200.0mm質量(g):1480.0g色:ホワイト系確認の為開封しております。素人による保管ですので、気になる方はお控えくださいませ。発送や受取ゆうゆうメルカリ便にて発送いたします。落札後、送料をご連絡いたしますので送料ご確認いただいてからのお支払いをお願いいたします。また、他の発送希望でしたらお気軽にお申し付けください。できる限り対応いたします。手渡し可能です。東京都葛飾区にて手渡しいたします。手渡しの場合送料かかりません。よろしくお願いいたします。

