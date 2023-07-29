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【本物保証】 chiiiibag バニティバッグ ハンドバッグ

商品の説明

商品名:chiiiibag バニティバッグ
ROBERTA DI CAMERINO ベルベット ハンドバッグ ヴィンテージ
カラー:黒
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昨年購入後2回程使用しております。
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ロエベ　アマソナ　オフホワイト/アイボリー
【素材】綿:100%/一部牛革
極美品☆プラダ　ヴィッテロダイノ2WAYトートバッグ ブルー☆A-0762
【size】幅:20/高さ:14/マチ:12.5/持ち手:20/重量(g):280
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使用頻度は少ないですが中古品になりますので神経質な方はご遠慮ください。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。

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商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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商品名:chiiiibag バニティバッグカラー:黒昨年購入後2回程使用しております。【素材】綿:100%/一部牛革【size】幅:20/高さ:14/マチ:12.5/持ち手:20/重量(g):280使用頻度は少ないですが中古品になりますので神経質な方はご遠慮ください。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【本物保証】 chiiiibag バニティバッグ ハンドバッグ

0分钟前

【本物保証】 chiiiibag バニティバッグ ハンドバッグ

¥11,000 ¥9,350

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5326d30b83

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コメント (14)

5326d30b83
【本物保証】 chiiiibag バニティバッグ ハンドバッグ 【本物保証】 chiiiibag バニティバッグ ハンドバッグ

買って良かった♡めちゃくちゃ可愛いバニティバッグと色々

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ＷＥＢ限定カラー有 chiiiibag レザーバニティバッグ ch!iii

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Vanity 】 | ch!iii

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2023年最新】chiiiibag バニティの人気アイテム - メルカリ

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