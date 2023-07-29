【本物保証】 chiiiibag バニティバッグ ハンドバッグ

商品名:chiiiibag バニティバッグ
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カラー:黒
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昨年購入後2回程使用しております。
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【素材】綿:100%/一部牛革
極美品☆プラダ ヴィッテロダイノ2WAYトートバッグ ブルー☆A-0762
【size】幅:20/高さ:14/マチ:12.5/持ち手:20/重量(g):280
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使用頻度は少ないですが中古品になりますので神経質な方はご遠慮ください。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。
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商品名:chiiiibag バニティバッグカラー:黒昨年購入後2回程使用しております。【素材】綿:100%/一部牛革【size】幅:20/高さ:14/マチ:12.5/持ち手:20/重量(g):280使用頻度は少ないですが中古品になりますので神経質な方はご遠慮ください。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。