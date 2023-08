現品限り一斉値下げ！ 【新品22ss】SHINYAKOZUKA パンタロン シンヤコズカ パンツ その他

ブランド名:SHINYAKOZUKA (シンヤコズカ)

シンヤコヅカ

商品名:PANTALON PANTS (パンタロン パンツ)

商品型番:2201SK42

特徴:フロントにペイント ワイドパンツ

定価:42900円

カラー:エクリュ ブルー

素材等:コットン100% 日本製

サイズ:XS

詳細: ウエスト76cm 股上36cm 股下69cm 裾幅47cm

付属品:タグ

商品状態:新品です。

合わせる服を持ってなかったので出品致します!

7月になったら買う予定なのでそれまでの出品です。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド シンヤコヅカ 商品の状態 新品、未使用

