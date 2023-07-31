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春早割 LUXURY 【新品タグ付】ameri BALLON DRESS CUT HEM ロングワンピース

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着用する予定がなくなったため出品いたします。
AMERI VEST SET SHEER DRESS チャイナ　ロングワンピース
未使用となります。
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emiriawiz エミリアウィズ　花柄ロングワンピース
ツイード調のカットソー素材を使用したドレス。
ヒロココシノ　プルミエ　高級ライン　ロングワンピース　花柄　　サイズ40
身体のラインを拾い過ぎず、女性らしいシルエットをキープしてくれます。
極美品❤️ emmi atelier ランダムプリーツワンピース　グリーン　0
生地には4種類の糸を編み込んだ凹凸感のあるカットソー素材を使用。
フロントジップジャンスカ SNIDEL
ストレッチ性があるので着心地が抜群です。
【hiraカワ様専用】プリーツプリーズワンピース
ドレッシーなシルエットと素材のため、ちょっとしたパーティーやディナーシーンにおすすめ。
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IENA 綿麻サテンIラインワンピース　ブラウン38サイズ
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FOXEY フォクシー　Vネックフレアワンピース　ドレス　日本製
透け感:なし
《新品未使用タグ付き》定価4万2900円・Rito ツイードワンピース
裏地:なし
Ameri VINTAGE TRINITY JKT DRESS
伸縮性:ややあり
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光沢感:なし
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生地の厚さ:普通
ヌーディージーンズ未使用 古着
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VIVIENNE TAM 刺繍ドレス

hazuki様 パラスパレス コットン インディゴ 刺繍 ノースリーブワンピース

Balloon Sleeve Knit Dress / Rosary moon
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配色パイピングパフスリーブ総レースワンピース結婚式 パーティードレス
ご覧いただきありがとうございます。
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迅速・丁寧な対応を心がけております。
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お値引き等の交渉にも応じさせていただきます。
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BLUE LABEL CRESTBRIDGE SWEETコラボ 桐谷美玲着用
○簡易包装(ビニール袋orプチプチ+紙袋)
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○比較的高価なものや壊れやすいものは、なるべくきちんと梱包します。
anuans ストレートジャンスカ ecru
○配送中のトラブルには対応しかねます
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○中古品の出品につきましては、神経質な方はご遠慮ください
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○商品は他のサイトでも公開をしているため、ご購入前に一言コメントをお願いいたします。

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商品の状態新品、未使用

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フリルチェックワンピース
着用する予定がなくなったため出品いたします。未使用となります。ツイード調のカットソー素材を使用したドレス。身体のラインを拾い過ぎず、女性らしいシルエットをキープしてくれます。生地には4種類の糸を編み込んだ凹凸感のあるカットソー素材を使用。ストレッチ性があるので着心地が抜群です。ドレッシーなシルエットと素材のため、ちょっとしたパーティーやディナーシーンにおすすめ。---------------------------------透け感:なし裏地:なし伸縮性:ややあり光沢感:なし生地の厚さ:普通--------------------------------・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜ご覧いただきありがとうございます。迅速・丁寧な対応を心がけております。お値引き等の交渉にも応じさせていただきます。お気軽にご相談ください♩○簡易包装(ビニール袋orプチプチ+紙袋)○比較的高価なものや壊れやすいものは、なるべくきちんと梱包します。○配送中のトラブルには対応しかねます○中古品の出品につきましては、神経質な方はご遠慮ください○商品は他のサイトでも公開をしているため、ご購入前に一言コメントをお願いいたします。

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商品の状態新品、未使用

春早割 LUXURY 【新品タグ付】ameri BALLON DRESS CUT HEM ロングワンピース

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春早割 LUXURY 【新品タグ付】ameri BALLON DRESS CUT HEM ロングワンピース

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