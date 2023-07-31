春早割 LUXURY 【新品タグ付】ameri BALLON DRESS CUT HEM ロングワンピース

着用する予定がなくなったため出品いたします。

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商品の情報 商品のサイズ S ブランド アメリヴィンテージ 商品の状態 新品、未使用

着用する予定がなくなったため出品いたします。未使用となります。ツイード調のカットソー素材を使用したドレス。身体のラインを拾い過ぎず、女性らしいシルエットをキープしてくれます。生地には4種類の糸を編み込んだ凹凸感のあるカットソー素材を使用。ストレッチ性があるので着心地が抜群です。ドレッシーなシルエットと素材のため、ちょっとしたパーティーやディナーシーンにおすすめ。---------------------------------透け感:なし裏地:なし伸縮性:ややあり光沢感:なし生地の厚さ:普通--------------------------------・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜ご覧いただきありがとうございます。迅速・丁寧な対応を心がけております。お値引き等の交渉にも応じさせていただきます。お気軽にご相談ください♩○簡易包装(ビニール袋orプチプチ+紙袋)○比較的高価なものや壊れやすいものは、なるべくきちんと梱包します。○配送中のトラブルには対応しかねます○中古品の出品につきましては、神経質な方はご遠慮ください○商品は他のサイトでも公開をしているため、ご購入前に一言コメントをお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アメリヴィンテージ 商品の状態 新品、未使用

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