お義母さんから譲っていただいたものです。

1970年〜90年頃のお洋服*

ご実家がクリーニング屋さんだったそうで、

きれいに保管されており状態良好です。

ただし保管期間が長いため、

古着にご理解ある方のみお願いします。

まだまだ着用いただける素敵なお洋服たち。

愛用してくださる方にお譲りしたいです。

#レトロmoi

******************

新品未使用タグ付き、

定価83,000円(30〜40年前)のお品です。

ボックスシルエットになっており

ゆったり着ていただけます。

裏地はキルティングになっていて

丈夫なつくり。

フォクシーのロゴがボタン一つ一つにも

しっかり掘られています。

(予備ボタンあり)

新品未使用で比較的状態も良く

目立つ汚れはありませんが、

自宅保管が長かったので

古着にご理解ある方のみお願いします。

見落としがありましたらすみません

細かいことは気にされない方のみお願いします。

心配な方は一言ご相談頂ければ

最終検品細かく行います。

年代物ですが良いものなので

これからもずっとお召しいただけると思います。

お値段交渉承りますので

コメント欄にご希望額をご提示ください。

送料を抑えるため

小さくたたんでの発送となります

畳み皺が発生する場合がありますが

ご了承くださいませ。

あまり折りたたまずの発送ご希望の場合は

購入前にお声かけください。

ブランド

FOXY

サイズ

F

以下平置き採寸です

肩幅 54cm(肩のライン左→右)

身幅 54cm前後

着丈 47cm前後

素材

画像ご参照ください

念のため最終検品してから梱包します

購入希望の方はコメントください!

※直接購入された場合は検品なしで

そのまま発送しますm(__)m

#moiAUTUMN

#moiWINTER

#moiレトロ

#moiアウター

#moiブランド

古着 used 派手カワ 1970's 1980's 1990's レトロ 柄 上品 ヴィンテージ

他にもFOXY、ソニアリキエル、コムデギャルソンなどブランド古着多数出品中です(*´-`)

ご質問お気軽にどうぞ!

管理者メモ M2

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フォクシー 商品の状態 新品、未使用

