ご覧くださり、ありがとうございます(*´∇`*)

基本的に即購入OKです!!

質問や価格の相談等ございましたら、お気軽にコメントください☆

真摯に対応させて頂きますので、宜しくお願い致します♬

★サイズ:メンズXS

着丈63

身幅50

肩幅49

袖丈60

★状態:

全体的にコンディションは良好です(*´꒳`*)

着用時に目立つ汚れやシミ等はなく、まだまだご着用いただけます(・̑◡・̑)

★古着はすべてクリーニング済です!

★当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っておりませんので独特な匂いの心配は一切ございません。

★安心してお買い求めください。宜しくお願い致します。

★ご購入から2〜3日で、発送させて頂きます(*^^*)

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

