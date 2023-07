定価 15万8620円 MLP 瞬時 電圧 低下 保護 装置 GTシリーズ(1kVA)GT-1101 (AC100V) DENSEI-LAMBDA TDKラムダ

小型・薄型 2Uラックサイズで大容量1kVAを高品質な正弦波で1,000msの保護時間。

バッテリレス・ファンレスにより、

メンテナンスフリー・低ランニングコストの実現環境保護に対応した設計により、

省エネ・省スペース・クリーンな環境維持を実現19インチラックマウントの小形タイプで、

ラックマウントシステム構築に対応します

落雷などによる瞬低、瞬断トラブルを防ぎ、コンピュータ、システム、設備、機器などを守ります!

「瞬時電圧低下」は落雷によるものが多く、発生時間は0.3秒以内の発生が大半を占めます。

わずかな電圧の低下がライン上のコンピュータや制御機器の誤動作や作動停止、

モータなどの電力機器の作動停止、真空装置など装置立上げ時間のロス、

生産ライン停止による不良品の発生など繊細なFAシステムに確実に被害を及ぼし、

ひいては莫大な経済的損失を生む結果になります。

「瞬時電圧低下保護装置」は、1秒以上の電力供給で、瞬低、瞬断トラブルに対応します。

ファンレス、バッテリレスのため保守、交換部品の必要がなく、長寿命(コンデンサ寿命)15年でメンテナンスフリーです。

基本情報

【特長】

■サイズ2Uラックマウントタイプ

■正弦波出力

■保護時間1秒以上(負荷容量500VA時2秒以上)

■ファンレス、バッテリレス

■メンテナンスフリー

【外形寸法・質量】

・GT-1101(100V)

420Wx450Dx84Hmm 11kg

用途/実績例

■パソコン、コンピュータ機器、ネットワーク機器、通信機器、セキュリティ機器

■サーバ、監視端末、情報系端末、電話交換機、警備設備

■ATM通信設備、テラー用入出金機、POSレジ、つり銭機

■防災無線設備、災害対策通信設備

■マンションの管理設備、監視設備

■学校内研究設備、情報インフラ、非常用放送設備

種類···その他

重量···10kg~20kg未満

消費電力···600W~1000W未満

商品の情報 ブランド ラムダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

