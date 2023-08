【初回限定】 BOGLIOLI ボリオリ コットンリネンジャケット テーラードジャケット

BOGLIOLI(ボリオリ)

BOGLIOLI(ボリオリ)テーラードジャケットイタリア製【材質】コットン、リネン【色】グレー【サイズ】サイズ46実測で肩幅約44cm、着丈約75cm、身幅(脇下)約49cm身幅(真ん中のボタン位置)約46cm、袖丈約61cm。素人によるメジャー採寸のため、若干の誤差はご了承ください。【商品情報】段返り3つボタン、背抜き、本切羽です。生地の質感が良く、縫製も丁寧です。春夏物です。特筆すべきダメージは見当たらず、比較的きれいな状態です。LARDINITAGLIATOREgigiISAIABelvestring jacketbrooks brothersRalph Lauren【注意事項】中古品ですので神経質な方のご購入はご遠慮ください。返品、クレームについてもお控えください。梱包は簡易梱包を心掛けており、衣類等は出来る限り小さく畳んだ状態で梱包しますこと、ご了承願います。

