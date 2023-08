購入時期

【美品】Aprica アップリカ 抱っこ紐 コランハグ ピンク

2021年11月購入

別の抱っこ紐を使用しているため、こちらはほとんど使わずに保管していました。

主観ですが、状態はとても良いと思います。

色はデニムブルー、付属品は全て揃っています。

説明書と箱には使用感があります。

メーカー保証は1年間のため、残念ながら保証は切れてしまっています。

出品前に点検しましたが、特に問題なく使用できました。

どなたか活用して頂ければと思い、出品致しました。宜しくお願い致します。

※仕事の都合により、お返事が遅れる場合がありますがご承知願います。

商品の情報 ブランド アップリカ 商品の状態 未使用に近い

