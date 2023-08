【お気にいる】 Bastl Instruments IKARIE DTM/DAW

9cab6

Ikarie by Casper x Bastl for €327.91 / Get the best Eurorack modules, modular synthesizers & accessories at Bastl s.r.o.

Ikarie

Ikarie

Bastl Instruments/Casper IKARIE Eurorack Dual/Stereo Filter Envelope Follower and Saturation Module

Ikarie Walkthrough - Every Feature Explained

Bastl Instruments Ikarie Stereo Analog Filter Patch #1 A Complex Oscillator Dream

BASTL Instruments Ikarie Stereo Filter | Reverb