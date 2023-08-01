再再販！ iTalk Pro　iPod用　レコーディング　レコーダー　GRIFFIN PC周辺機器

ステレオマイクが内蔵されており

EPSON EP-10VA プリンター

iPodのDockコネクタに接続するとiPodがステレオボイスレコーダーになり録音ができます。

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ステレオで高音質なHigh Qualityモード(16bit / 44.1KHz)と

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ファイルサイズが小さく長時間録音に対応したモノラルのLow Qualityモードの（16bit／22.05KHz）2種類が選択できます。

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※iPod本体は付属しません。

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動作確認済みです。

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緩衝材に包んでゆうパケットポストで発送する予定です。

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中古品の為、神経質な方は購入前によくご検討下さい。

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第5世代 iPod

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エプソン 複合機 PX-M5081F

第2世代 iPod nano

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ステレオマイクが内蔵されておりiPodのDockコネクタに接続するとiPodがステレオボイスレコーダーになり録音ができます。ステレオで高音質なHigh Qualityモード(16bit / 44.1KHz)とファイルサイズが小さく長時間録音に対応したモノラルのLow Qualityモードの（16bit／22.05KHz）2種類が選択できます。※iPod本体は付属しません。動作確認済みです。緩衝材に包んでゆうパケットポストで発送する予定です。中古品の為、神経質な方は購入前によくご検討下さい。第5世代 iPodiPod5G第2世代 iPod nano

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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