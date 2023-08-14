競売 キングゴジュラス　ゾイド　ジャンク プラモデル

キングゴジュラス ゾイド ジャンク品です。

ガンダム ジ・オリジンMS３機、アクションベース２点、合計５点セット

色々な部品が欠品しています。写真に写っているもので全てです。また破損パーツもあります。

専用 ビーダマン バトルビーダマン ガトリングハデス バレル破損

電池がないので動作確認していません。

超力ロボ ガラット プラモデル セット ジャンク

昔のものなのでホコリかぶっています。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

キングゴジュラス ゾイド ジャンク品です。色々な部品が欠品しています。写真に写っているもので全てです。また破損パーツもあります。電池がないので動作確認していません。昔のものなのでホコリかぶっています。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

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