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競売 キングゴジュラス　ゾイド　ジャンク プラモデル

商品の説明

キングゴジュラス　ゾイド　ジャンク品です。
ガンダム　ジ・オリジンMS３機、アクションベース２点、合計５点セット
色々な部品が欠品しています。写真に写っているもので全てです。また破損パーツもあります。
専用 ビーダマン バトルビーダマン ガトリングハデス バレル破損
電池がないので動作確認していません。
超力ロボ　ガラット　プラモデル　セット　ジャンク
昔のものなのでホコリかぶっています。

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商品の情報

商品の状態傷や汚れあり

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キングゴジュラス　ゾイド　ジャンク品です。色々な部品が欠品しています。写真に写っているもので全てです。また破損パーツもあります。電池がないので動作確認していません。昔のものなのでホコリかぶっています。

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商品の状態傷や汚れあり

競売 キングゴジュラス　ゾイド　ジャンク プラモデル

14分钟前

競売 キングゴジュラス　ゾイド　ジャンク プラモデル

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(税込) 送料込み
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競売 キングゴジュラス　ゾイド　ジャンク プラモデル 競売 キングゴジュラス　ゾイド　ジャンク プラモデル

出色 当時品⭐︎ゾイド⭐︎キングゴジュラス⭐︎ジャンク

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