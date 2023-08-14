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商品の説明
キングゴジュラス ゾイド ジャンク品です。
ガンダム ジ・オリジンMS３機、アクションベース２点、合計５点セット
色々な部品が欠品しています。写真に写っているもので全てです。また破損パーツもあります。
専用 ビーダマン バトルビーダマン ガトリングハデス バレル破損
電池がないので動作確認していません。
超力ロボ ガラット プラモデル セット ジャンク
昔のものなのでホコリかぶっています。
ガンプラ MGウイングガンダムプロトゼロ
商品の情報
商品の状態
傷や汚れあり
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キングゴジュラス ゾイド ジャンク品です。色々な部品が欠品しています。写真に写っているもので全てです。また破損パーツもあります。電池がないので動作確認していません。昔のものなのでホコリかぶっています。
商品の情報
商品の状態
傷や汚れあり
競売 キングゴジュラス ゾイド ジャンク プラモデル
375
14分钟前
競売 キングゴジュラス ゾイド ジャンク プラモデル
¥
18,000
¥
13,500
(税込) 送料込み
4
14
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商品の情報
カテゴリー
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おもちゃ
プラモデル
キングゴジュラス ゾイド ジャンク
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
24f5abc59c
1379
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (14)
競売 キングゴジュラス ゾイド ジャンク プラモデル
出色 当時品⭐︎ゾイド⭐︎キングゴジュラス⭐︎ジャンク
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