商品の情報 商品のサイズ S ブランド ドルチェアンドガッバーナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きましてありがとうございます。お手数ですが最初にプロフィールをご覧ください。○アイテムドルガバ ドルチェアンドガッバーナ ニット ラメ パイピング ○サイズ 表記 :44 肩幅 :約40cm 袖丈 :約62cm 身幅 :約48cm 総丈 :約62cm平置き実寸。素人採寸なので、多少の誤差はご了承下さい。○状態少し毛羽立ちあります。○カラーチャコールグレー○素材ナイロン アクリル ポリエステル ウール アルパカ○購入先 ブランドリユース店リサイクルショップ 日本流通自主管理協会加盟店 (AACD) 質屋・古物市場・ストア商品ブランドオークション大手ECサイトその他ネット購入の不要品など○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

