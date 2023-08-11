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最高の キングゴジュラス　ゾイド　ジャンク プラモデル

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キングゴジュラス　ゾイド　ジャンク品です。
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色々な部品が欠品しています。写真に写っているもので全てです。また破損パーツもあります。
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電池がないので動作確認していません。
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昔のものなのでホコリかぶっています。

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キングゴジュラス　ゾイド　ジャンク品です。色々な部品が欠品しています。写真に写っているもので全てです。また破損パーツもあります。電池がないので動作確認していません。昔のものなのでホコリかぶっています。

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最高の キングゴジュラス　ゾイド　ジャンク プラモデル

27分钟前

最高の キングゴジュラス　ゾイド　ジャンク プラモデル

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45fca

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出色 当時品⭐︎ゾイド⭐︎キングゴジュラス⭐︎ジャンク

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