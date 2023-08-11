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キングゴジュラス ゾイド ジャンク品です。
ハルサン様専用SDW ドミナントスペリオルダークネスドラゴン 製作依頼
色々な部品が欠品しています。写真に写っているもので全てです。また破損パーツもあります。
【04/29迄】スクウェア・エニックス ニーア オートマタ プラモデル
電池がないので動作確認していません。
機動戦士ガンダムエアリル フルメカニクス 完成品 ウェザリング 水星の魔女
昔のものなのでホコリかぶっています。
RG MSN-04FF サザビー RX-93ff νガンダム マーキングシール
商品の情報
商品の状態
傷や汚れあり
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キングゴジュラス ゾイド ジャンク品です。色々な部品が欠品しています。写真に写っているもので全てです。また破損パーツもあります。電池がないので動作確認していません。昔のものなのでホコリかぶっています。
商品の情報
商品の状態
傷や汚れあり
最高の キングゴジュラス ゾイド ジャンク プラモデル
375
27分钟前
最高の キングゴジュラス ゾイド ジャンク プラモデル
¥
18,000
¥
13,500
(税込) 送料込み
9
4
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商品の情報
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おもちゃ
プラモデル
キングゴジュラス ゾイド ジャンク
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
45fca
1864
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (4)
最高の キングゴジュラス ゾイド ジャンク プラモデル
出色 当時品⭐︎ゾイド⭐︎キングゴジュラス⭐︎ジャンク
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