2022年新作 田崎真珠 絶品！アクアマリン 1,11ct リング リング

美しいアクアマリンをダイヤモンドとプラチナで丁寧に仕立てた、田崎真珠から販売されたリングです。

【新品未使用】PT900 アメシスト リング



クリスカット ダイヤモンド リング Pt1000 0.25ct 5.8g

こちらのアクアマリンは濃厚と表現しても差し支えないほどの鮮やかな色合いで、テリの強い美しい輝きを楽しませてくれます。

K18ダイヤルビーリング



ティファニー バンドリング

重量は1,11ct、目立つキズやインクルージョンのない素晴らしい逸品です。

良品【FENDI／フェンディ】カーリグラフィ ラインストーン リング



ご専用♡H &C♡ダイヤモンド リング

色キズのない高品質なマーキースカットダイヤモンドが合計で0,24ct使われており、アクアマリンを華やかに演出してくれます。

TIFFANY &CO. ティファニー ラブノット リング 7号



★ K18・pt900 素敵なダイヤリング・8号

着用していませんので、目立つキズや汚れはありません。

高品質.新品 気質真珠リングk18 ダイヤモンドネッ南洋真珠



アガット ダブレットオパール リング 13号

自宅保管の中古品になりますのでご理解を頂いた上でお買い上げ下さい。

42) プラチナpt900、本真珠&ダイヤモンドリング、イヤリング、12号



リング 指輪 プラチナ シルバー トパーズ 宝石

素材 / Pt900

ルイヴィトン LOUISVUITTON リング 指輪

アクアマリン 1,11ct

ノワールドプーぺ 交差 ゴールドリングK10

ダイヤ 0,24ct

18K white Goldリングホワイトゴールド、ダイヤモンド、サイズ12.5

重量 / 6,2g

【newデザイン】1カラット オーバル モアサナイト ダイヤ リングK18YG

サイズ / 11,5号

Vivienne Westwood アーマリング S

付属品 / なし

Tiffany＆Co. ティファニー ビンテージ 925/750 コンビリング



K18ルビーダイアモンドリング1.36ct0.12ct 6.24g

270423-002-6120

限定お値下げR.ALAGAN ララガン FICKLE STONE RING

#Anko

パワフル子鉄育児奮闘中様専用tatsuonagahataパライバリング

#ポーラーベアダイアモンド

商品の情報 ブランド タサキシンジュ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

美しいアクアマリンをダイヤモンドとプラチナで丁寧に仕立てた、田崎真珠から販売されたリングです。こちらのアクアマリンは濃厚と表現しても差し支えないほどの鮮やかな色合いで、テリの強い美しい輝きを楽しませてくれます。重量は1,11ct、目立つキズやインクルージョンのない素晴らしい逸品です。色キズのない高品質なマーキースカットダイヤモンドが合計で0,24ct使われており、アクアマリンを華やかに演出してくれます。着用していませんので、目立つキズや汚れはありません。自宅保管の中古品になりますのでご理解を頂いた上でお買い上げ下さい。素材 / Pt900 アクアマリン 1,11ct ダイヤ 0,24ct重量 / 6,2gサイズ / 11,5号付属品 / なし270423-002-6120#Anko#ポーラーベアダイアモンド

商品の情報 ブランド タサキシンジュ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ディズニー ケイウノ ペリドット リング ミッキー ミニー 定価27万agete ハーフエタニティ リングシャネル ココクラッシュ リング ダイヤ5P #50TASAKI タサキ ダイヤモンド エタニティ リング 0.34ct❤️なー様専用❤️ニーシング NIESSING 750 ダイヤモンド リング美しい逸品！Pt900 サファイア ダイヤ リング 10.14g M835『品質保証』1.0 ctダイヤモンドリングPT 950プラチナ結婚指輪4【新品仕上げ済 現行モデル】ブシュロン ゴドロン リング #54【11240】☆ヴァンドーム☆K18WG ダイヤモンド ハーフエタニティリング