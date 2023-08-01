2022年新作 田崎真珠 絶品！アクアマリン 1,11ct リング リング

美しいアクアマリンをダイヤモンドとプラチナで丁寧に仕立てた、田崎真珠から販売されたリングです。
【新品未使用】PT900 アメシスト リング
クリスカット ダイヤモンド リング Pt1000 0.25ct 5.8g
こちらのアクアマリンは濃厚と表現しても差し支えないほどの鮮やかな色合いで、テリの強い美しい輝きを楽しませてくれます。
K18ダイヤルビーリング
ティファニー バンドリング
重量は1,11ct、目立つキズやインクルージョンのない素晴らしい逸品です。
良品【FENDI／フェンディ】カーリグラフィ ラインストーン リング
ご専用♡H &C♡ダイヤモンド リング
色キズのない高品質なマーキースカットダイヤモンドが合計で0,24ct使われており、アクアマリンを華やかに演出してくれます。
TIFFANY &CO. ティファニー ラブノット リング 7号
★ K18・pt900 素敵なダイヤリング・8号
着用していませんので、目立つキズや汚れはありません。
高品質.新品 気質真珠リングk18 ダイヤモンドネッ南洋真珠
アガット ダブレットオパール リング 13号
自宅保管の中古品になりますのでご理解を頂いた上でお買い上げ下さい。
42) プラチナpt900、本真珠&ダイヤモンドリング、イヤリング、12号
リング 指輪 プラチナ シルバー トパーズ 宝石
素材 / Pt900
ルイヴィトン LOUISVUITTON リング 指輪
アクアマリン 1,11ct
ノワールドプーぺ 交差 ゴールドリングK10
ダイヤ 0,24ct
18K white Goldリングホワイトゴールド、ダイヤモンド、サイズ12.5
重量 / 6,2g
【newデザイン】1カラット オーバル モアサナイト ダイヤ リングK18YG
サイズ / 11,5号
Vivienne Westwood アーマリング S
付属品 / なし
Tiffany＆Co. ティファニー ビンテージ 925/750 コンビリング
K18ルビーダイアモンドリング1.36ct0.12ct 6.24g
270423-002-6120
限定お値下げR.ALAGAN ララガン FICKLE STONE RING
#Anko
パワフル子鉄育児奮闘中様専用tatsuonagahataパライバリング
#ポーラーベアダイアモンド
ディズニー ケイウノ ペリドット リング ミッキー ミニー 定価27万
商品の情報
|ブランド
|タサキシンジュ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
agete ハーフエタニティ リング
シャネル ココクラッシュ リング ダイヤ5P #50
TASAKI タサキ ダイヤモンド エタニティ リング 0.34ct
❤️なー様専用❤️
ニーシング NIESSING 750 ダイヤモンド リング
美しい逸品！Pt900 サファイア ダイヤ リング 10.14g M835
『品質保証』1.0 ctダイヤモンドリングPT 950プラチナ結婚指輪4
【新品仕上げ済 現行モデル】ブシュロン ゴドロン リング #54【11240】
☆ヴァンドーム☆K18WG ダイヤモンド ハーフエタニティリング
美しいアクアマリンをダイヤモンドとプラチナで丁寧に仕立てた、田崎真珠から販売されたリングです。こちらのアクアマリンは濃厚と表現しても差し支えないほどの鮮やかな色合いで、テリの強い美しい輝きを楽しませてくれます。重量は1,11ct、目立つキズやインクルージョンのない素晴らしい逸品です。色キズのない高品質なマーキースカットダイヤモンドが合計で0,24ct使われており、アクアマリンを華やかに演出してくれます。着用していませんので、目立つキズや汚れはありません。自宅保管の中古品になりますのでご理解を頂いた上でお買い上げ下さい。素材 / Pt900 アクアマリン 1,11ct ダイヤ 0,24ct重量 / 6,2gサイズ / 11,5号付属品 / なし270423-002-6120#Anko#ポーラーベアダイアモンド
商品の情報
|ブランド
|タサキシンジュ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし